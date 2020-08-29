أي مصير ستواجهه صالونات وأسابيع الموضة المقبلة؟

انعكس الوضع الصحي غير المستقر عالمياً نتيجة انتشار وباء كورونا على مواعيد أسابيع الموضة العالمية والصالونات التي ينتظرها العاملون في هذا القطاع والمتابعون له. فما هي المواعيد الباقية على حالها في شهر سبتمبر/أيلول، الذي من المنتظر أن يكون زاخراً بفعاليات إطلاق موضة ربيع وصيف2021؟ وهل سيتمّ إلغاء بعض المناسبات في هذا المجال؟

من المنتظر أن تفتتح دار Dolce&Gabbana فعاليات روزنامة الموضة الخاصة بهذا الشهر بعرضين في مدينة فلورنسا: عرض للأزياء الرجالية يُقام يوم 2سبتمبر/أيلول وعرض للأزياء الراقية النسائية يُقام يوم 3 منه وبحضور جمهور مختصر. على أن تقدم الدار في وقت لاحق عرضها الخاص بالأزياء النسائية الجاهزة ضمن أسبوع ميلانو للموضة.

ضبط عدد الحضور، الذي يكون ممكناً في العروض، يصبح مستحيلاً في الصالونات الخاصة بالموضة التي تستقطب عادةً عدداً أكبر من الناس. وهذا ما دفع بعض الصالونات الفرنسية، التي كان مقرراً أن تقام خلال الأسبوع الأول من الشهر القادم، إلى تأجيل موعدها. وقد تمّ الإعلان عن تأجيل صالونات: Who’s Next، وImpact، وTraffic، وRiviera حتى شهر أكتوبر/ تشرين الأول على أن تقام بين 2 و4 منه بالتزامن مع صالون Premiere Classe الذي يقام في حدائق تويلري الباريسيّة.

من الواقع إلى العالم الافتراضي:

في الإطار نفسه، تمّ إلغاء صالون النسيج Premiere Vision بصيغته التقليديّة العالميّة، والذي كان من المقرر أن يقام في باريس بين 15 و16 من سبتمبر/أيلول المقبل. وذلك نتيجة التشدد بالتدابير المتخذة للوقاية من انتشار وباء كورونا. ولكن تم الحفاظ على الفعاليات الفرنسية الداخلية لهذا الصالون التي تتوجه إلى المهتمين بصناعة الموضة داخل فرنسا، والتي ستقام في 1و2 سبتمبر/أيلول.

ومن المنتظر أن تتوفر صيغة رقميّة من هذا الحدث يبقى موعدها في 15 و16 سبتمبر/أيلول، على أن تشهد تقديم مجموعات جديدة بالإضافة إلى محاضرات، عروض، وإمكانية تواصل بين المصنّعين والشاريين.

الاستراتيجيّة نفسها تبنّاها صالون Pitti Immagine الإيطالي، الذي كان أجّل دورته الصيفيّة إلى بداية شهر سبتمبر/أيلول ليتمّ إلغائه بعد ذلك والاكتفاء بالمنصّة الرقميّة Pitti Connect التي تمّ إطلاقها خلال شهر يوليو/تموز الماضي، ليتمّ من خلالها تقديم محتوى صالونات Pitti Uomo، وBimbo، وFilati حتى نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول. وهي ستتضمن مجموعات حوالي 500 عارض بالإضافة إلى سواها من المحتويات الخاصة والأحداث الرقميّة. وقد صرّح القيّمون على هذه المنصّة أن الإقبال عليها كبير، إذ سُجّل بعد شهر ونصف على إطلاقها تصفحها من قبل 70 ألف زائر قاموا بحوالي 150 ألف زيارة لهذه المنصّة، وتصفحوا حوالي 700 ألف صفحة.

أزمة جامعة:

التدابير المتخذة هي نفسها في أنحاء مختلفة من العالم. ومنها في الصين حيث تمّ إلغاء صالون Kingpins الخاص بسراويل الدنيم، والذي كان من المنتظر أن يتنقّل في عدة مدن صينيّة في الفترة الممتدة بين 2و4 سبتمبر/أيلول وذلك لأسباب مرتبطة بانتشار وباء كورونا وموانع السفر التي تفرضها.

في ألمانيا تمّ إلغاء المعرض العالمي للمنتوجات الجلديّة الذي كان من المقرر إقامته بين 5و7 سبتمبر/أيلول بالقرب من مدينة فرانكفورت نتيجة معاودة انتشار وباء كورونا في هذه المنطقة. في حين تمّ الحفاظ على فعاليات صالون الأحذية Gallery Shoes الذي يمتد بين 30 أغسطس/آب والأول من سبتمبر/أيلول في مدينة داسيلدورف.

في سويسرا تقام حالياً فعاليات Geneva Watch Days. وهو أول صالون خاص بالساعات الفاخرة يُقام منذ إلغاء معرض بازل ومعرض Watch&Wonders الذي كان يُعرف سابقاً تحت اسم SIHH.

أسابيع الموضة بين الحقيقي والرقمي:

بعد أشهر من العروض الرقميّة، أعلن كارلو كابازا رئيس غرفة الموضة الإيطالية عن موعد أسبوع ميلانو للموضة الذي سيمتد بين 22 و28 من سبتمبر/أيلول المقبل، وتختلط فيه العروض بين الحقيقي والرقمي. من المنتظر أن تتضمن هذه الفعالية 28 عرضاً حقيقياً لدور منها: Fendi، وDolce&Gabbana، وPrada، وVersace، وGiorgio Armani، وSalvatore Ferragamo، وMax Mara، وEtro. أما العروض الرقميّة فستتضمن أسماء كبيرة أيضاً منها: Missoni، وPhilipp Plein، وDsquared2.

أسبوع نيويورك للموضة تم تحديد موعده بين 13 و16 من سبتمبر/أيلول، وستكون فعالياته بمعظمها رقميّة وتُقدّم عبر منصّة Runway360، على أن تتضمن حوالى 60 عرضاً أما العروض الحقيقية فستكون فيه معدودة نتيجة التدابير الصحيّة الصارمة المفروضة في مدينة نيويورك التي تأثرت كثيراً بانتشار وباء كورونا.

أسبوع لندن للموضة سيكون بدوره مختصراً، ويمتد بين 17 و27 من سبتمبر/أيلول ويتضمّن حوالى 25 عرضاً حقيقياً لدور منها: Burberry، وSimone Rocha، وErdem، وVictoria Beckham، على أن يتم تقديمها رقمياً أيضاً. أما العروض التي ستكون رقميّة فقط فيبلغ عددها حوالي الأربعين وتُعرض عبر منصّة أسبوع لندن للموضة.

وأخيراً، لا نعرف الكثير بعد عن أسبوع باريس للموضة سوى أنه سيقام بين 28 سبتمبر/أيلول و6 أكتوبر/تشرين الأول وأن فعالياته ستحترم التدابير الرسميّة المعتمدة في فرنسا لمواجهة الوباء وسيتضمّن أيضاً جانباً رقمياً.