ليدي غاغا تبدّل 9 إطلالات وكمامات في ساعتين فقط

استطاعت النجمة المثيرة للجدل ليدي غاغا أن تحقق رقماً قياسياً في عدد الإطلالات التي ظهرت بها خلال حفل فنيّ مدته ساعتين فقط. فقد بدّلت 9 إطلالات وحصدت 5 جوائز منها جائزة استحدثت خصيصاً لها خلال حفل VMA MTV music TV awards الذي انطلق افتراضياً مساء أمس الأحد من مدينة نيويورك في حدث فنيّ يُعتبر الأول بعد انتشار جائحة كورونا.

ليست المرة الأولى التي تنجح فيها ليدي غاغا بإثارة الجدل من خلال إطلالاتها. فهي تحرص على اعتماد الغرابة في أزيائها منذ أن ظهرت بثوب مصنوع من اللحوم في العام 2010. وقد استطاعت في حفل Met Gala 2019 أن تعتمد على البساط الأحمر ثلاث إطلالات في الوقت نفسه. ولكنها هذه المرة تخطّت نفسها عندما ظهرت بتسع إطلالات في ساعتين، بدت كل واحدة منها أكثر غرابة من الأخرى وقد أرفقتها جميعاً بكمامات مبتكرة أرادت من خلالها إيصال رسالة إلى جمهورها مفادها: "ارتدي القناع، إنه دليل على الاحترام".

وحصدت ليدي غاغا 5 جوائز منها جائزة "ترايكون" التي تقدّم لأول مرة في تاريخ هذا الحفل. وقد نالتها كعربون تقدير على تأثيرها الكبير وتفانيها في مجال الموسيقى، والموضة، والأعمال الإنسانيّة.

من الإطلالات اللافتة التي ظهرت بها ليدي غاغا في الحفل، جامبسوت برّاق باللون الفضي رافقه "كاب" ضخم من الريش الأبيض. وقد حملت إطلالتها توقيع دار Valentino وترافقت مع كمامة برّاقة.

واستلمت ليدي غاغا إحدى جوائزها في هذا الحفل بثوب ضخم من التفتا باللون الأخضر حمل توقيع Christopher John Rogers نسّقته مع كمامة غريبة جداً. ظهرت ليدي غاغا في إحدى الإطلالات أيضاً بثوب فضيّ مكسّر من Area نسّقته مع غطاء للرأس على شكل فقاعة صابون.

من الجوائز التي حصلت عليها: جائزة فنانة العام وجائزة أغنية العام عن أغنية "رين أون مي" التي تؤديها مع النجمة آريانا غراندي. وقد ظهرت لتتسلم إحدى جوائزها بمعطف فضي ذات كمين ضخمين من Candice Cuoco كما ظهرت في إطلالة أخرى بجامبسوت باللون الوردي مرفق بقناع تزيّنه الأضواء.