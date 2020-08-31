5 مكوّنات يجب توفّرها في كريمات محيط العينين

تتطلّب منطقة محيط العينين عناية خاصة نظراً لرقّة بشرتها وحركتها المستمرّة. ولكن لا يكفي أن نطبّق عليها مستحضرا مرطّبا ومغذّيا بشكل يومي منذ سن الـ25، إنما يجب أن يحتوي هذا المستحضر في تركيبته على 5 مكوّنات تؤمّن وقاية من ظهور الهالات الداكنة والتجاعيد المبكرة.

تُعتبر النظرات المتعبة التي تظللها هالات داكنة ضريبة ندفعها لدى التعرّض للإرهاق الجسدي والإجهاد النفسي. ولكن التغلّب على هذه المشكلة التجميليّة لا يكون سهلاً في معظم الأحيان رغم وفرة مستحضرات العناية التي تعد بإعادة النضارة والإشراق إلى هذه المنطقة الحساسة من الوجه.

لتحقيق أفضل النتائج في هذا المجال، يوصي خبراء العناية بالبشرة بالبحث عن مجموعة من المكونات يجب توفرها في مستحضرات العناية بمحيط العينين كونها تتمتع بخصائص مُعزّزة للشباب ومُضادة للتعب مما يجعلها مفيدة في تأمين الوقاية وعلاج الهالات الداكنة والخطوط الرقيقة المحيطة بالعينين.

هذه المكونات الخمسة قادرة، في حال توفرها في كريمات محيط العينين،على تأمين وقاية فعالة من أهم مشكلتين تطال هذه المنطقة. وهي الحمض الهيالوريني الذي يرطّب البشرة ويعيد إليها اكتنازها، الكافيين الذي يساهم في تقليص الأوعية الدمويّة ويحدّ من الظلال التي تتركها الهالات الداكنة، الريتينول الذي يقي من ظهور الخطوط الرقيقة والتجاعيد المبكرة، ويُعزز آلية تجدد الخلايا في الوقت نفسه، البيبتيدات التي تعتبر عناصر مكوّنة للكولاجين ومحافظة على متانة البشرة. وأخيراً الفيتامينC الذي يُعتبر مضاد الأكسدة المثالي في مجال محاربة الاعتداءات الخارجيّة.

والمكوّنات الخمسة الفعّالة جداً يمكن أن تضاف إليها مادتان تحتفظان برطوبة البشرة وتجعلانها مالسة: إنها الديميتيكون والسيكلوميتيكون اللتين تعززان مفعول المواد الخمسة السابقة.

- عادات تحدّ من ظهور الجيوب والهالات الداكنة:

بعض العادات اليوميّة البسيطة تساهم في الحدّ من المظهر المتعب للنظرات وتعزيز شباب هذه المنطقة، ومنها غسل الوجه بالمياه الباردة صباحاً.

فهذه الخطوة من شأنها أن توقظ البشرة وتنعشها، كما تؤثّر بشكل إيجابي في مجال التخفيف من حدّة الجيوب والهالات الداكنة. تؤثّر المياه الباردة على تصريف السوائل المحتبسة تحت العينين، وهي تساهم في تقلّص الأوعية الدمويّة. يمكن الحصول على المفعول نفسه بتمرير مكعبات ثلج مغلّفة بقطعة من القماش على هذه المنطقة للحصول على المفعول نفسه.

- البابونج لمحاربة الهالات الداكنة:

يتمتع نقيع البابونج بفعالية كبيرة في إزالة علامات التعب من محيط العينين ومحاربة الهالات الداكنة في حال استعمالها بشكل يومي. لتحضير هذا النقيع يكفي وضع مقدار ملعقة كبيرة من أزهار البابونج المجففة أو كيس من شاي البابونج في كوب من الماء الغالي وتركه حتى يبرد قبل تصفيته. يُستعمل هذا النقيع لتغميس دائرتين قطنيتين وحفظها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة قبل تطبيقها على محيط العينين لمدة 10 دقائق، على أن يتم شطف البشرة بالماء بعد إزالة الدوائر القطنية عن العينين، للتخلص من بقايا نقيع البابونج.