رانيا ملكة الأردن تتوّج على عرش الأناقة في عيدها الـ50

احتفلت الملكة الأردنية رانيا يوم أمس الاثنين بذكرى ميلادها الخمسين. وقد ظهرت في الصورة الرسميّة التي التُقطت لها بهذه المناسبة بإطلالة تحمل توقيع المصممة اللبنانية دارين هاشم.

وكانت الأسبوع الماضي ظهرت أيضاً بصورة رسميّة، التقطت لها بهذه المناسبة، وقد ارتدت خلالها ثوباً أبيض من توقيع المصمم السعودي محمد آشي مما يدل على اهتمامها الواضح بابتكارات المصممين العرب.

ليست المرة الأولى التي ترتدي فيها ملكة الأردن أزياءً تحمل توقيعاً عربياً، فقد رصدناها أكثر من مرة بتصاميم تحمل توقيع المصممين إيلي صعب، جورج شقرا، حسين بظاظا، قزي وقسطى، رالف المصري. كما ظهرت بتصاميم تحمل توقيع علامات إماراتية منها: "ريمامي" و"بامبا بوتيك".

ونشرت المصممة دارين هاشم الصورة الرسميّة للملكة رانيا وهي ترتدي من أزيائها على صفحتها في موقع إنستغرام وأرفقتها بعبارة "إنه شرف أن يتم اختياري، وربما يكون ذلك بمثابة لمسة تبعث على الأمل في بلدي لبنان".

واختارت الملكة رانيا من تصاميم هاشم ثوباً رمادياً من مجموعة الخريف والشتاء المقبلين. وتُعرف هذه الأخيرة بتصاميمها التي تدمج بين الخطوط اللبنانية والمكسيكية مع التركيز على استعمال الأنسجة المستدامة.

أما علامتها الخاصة بالأزياء الجاهزة فمركزها الرئيسي في مدينة ميلانو وهي أسستها بالتعاون مع شريكتها المكسيكية فيرناندا غالاردو التي تشغل منصب المديرة الإبداعية في الدار.

وكانت الإطلالة التي ظهرت بها الملكة رانيا الأسبوع الماضي بمناسبة عيد ميلادها، والتي تحمل توقيع المصمم السعودي محمد آشي، لفتت الأنظار برقيّها وطابعها العصري.

وقد تمّ نشر صورتها في صفحة دار Ashistudio على موقع إنستغرام مع تعليق للمصمم يعرب فيه عن فخره لاختيار ملكة الأردن لهذه الإطلالة التي تشعّ قوة.

وبهذه المناسبة، نشرت الملكة رانيا في صفحتها على موقع إنستغرام يوم أمس صورة تجمعها بأفراد عائلتها أرفقتها بتعليق يقول: "ما في أجمل من يوم بقضيه وأحبابي، وعائلتي بجانبي. وشكراً من كل قلبي على المعايدات والمحبة اللي غمرتوني فيها اليوم. فرحتوني كتير".

وظهرت بهذه الصورة محاطة بزوجها الملك عبدالله وأولادها الأربعة: ولي العهد الأمير حسين، الأميرتين سلمى وإيمان، والأمير هاشم. ولفتت الملكة الأنظار ببساطة إطلالتها التي تألفت من ثوب أبيض حمل توقيع دار Proenza Schouler الأميركية. وهي نسقت لون ثوبها مع ألوان أزياء أفراد عائلتها.