هكذا تتخلصون من البثور الناتجة عن ارتداء الكمامة

يُعتبر ارتداء القناع الواقي أو الكمامة لدى الخروج من المنزل وفي أماكن العمل من التدابير الصحيّة الملزمة بزمن انتشار فيروس كورونا. لكن اعتماد هذا الأكسسوار الطارئ على حياتنا يتزامن مع مجموعة من المشاكل، منها على الصعيد التجميلي ظهور بثور في من منطقة ارتداء الكمامة. فهل من سبيل للوقاية من هذا النوع من حب الشباب وماذا عن علاجه؟

تنتج هذه المشكلة عن الرطوبة المرتفعة والنقص في التهوئة التي تعاني منها بشرة الوجه لدى ارتداء الكمامة. وهذا ما يؤدي إلى تكاثر البكتيريا الموجودة أصلاً على سطح الجلد، ما يتسبب بظهور البثور في القسم الأسفل من الوجه.

لتجنّب هذه المشكلة، ينصح خبراء العناية بالبشرة قبل وضع القناع بتنظيف الوجه جيداً باستعمال جل راغي ثم تطبيق لوشن مضاد للشوائب يحول دون تكاثر البكتيريا في هذه المنطقة من الوجه. هذا بالإضافة إلى ترطيب الوجه بكريم مرطب ومضاد للبثور في الوقت نفسه.

للحدّ من ارتفاع نسبة الرطوبة تحت القناع، يُنصح برفع القناع عن الوجه كلما أمكن ذلك واحترام التباعد الاجتماعي الذي يسهّل هذه الخطوة، على أن يتمّ غسل اليدين قبل تطبيق القناع على الوجه، وبعد هذه الخطوة أيضاً. هذا بالإضافة إلى عدم وضع الكمامة المستعملة مرة جديدة على الوجه إلا بعد غسلها (إذا كانت قابلة للغسل) أو استعمال كمامة جديدة.

يُشكّل الحرص على تنفّس البشرة ضرورة في هذا المجال، وذلك من خلال تجنّب طبقات الماكياج السميكة في هذه المنطقة وتنظيف البشرة صباحاً ومساءً بمستحضر يتميّز بمكوّنات ناعمة تحترم طبيعة البشرة.

فوائد زيت شجرة الشاي

يساهم معالجة القناع أو الكمامة التي نستعملها بزيت شجرة الشاي الأساسي في التخفيف من مشكلة البثور في هذا المجال. ولكن هذا لا يعني نقع الكمامة بهذا الزيت قبل وضعه على الوجه لأن ذلك سيفقده فعاليته.

موضوع يهمك يحمل هذا المكوّن اسم فيتامين PP أوB3، كما يُعرف أيضاً في المجال العلمي تحت اسم "نياسيناميد". وهو معروف بخصائصه المرطبة... هذا هو الفيتامين الذي تحتاج إليه جميع أنواع البشرات العربية ستايل

يُنصح في هذا المجال بتحضير محلول يتألف من 20 ملليلترا من الماء و3 قطرات من زيت شجرة الشاي الأساسي، على أن يوضع هذا الخليط في عبوة رذاذة تُستعمل لرشّ بختين أو ثلاثة منها على القناع قبل وضعه على الوجه مما يلعب دوراً واقياً من ظهور البثور.

كما يمكن معالجة البثور لدى ظهورها بتطبيق القليل من زيت شجرة الشاي الأساسي مباشرةً عليها مما يساعد على علاجها بشكل سريع.