3 احتفالات مترفة بفلورنسا من توقيع "دولتشي أند غابانا"

شهدت مدينة فلورنسا الإيطالية في الأيام الماضية ثلاثة احتفالات فاخرة ذكّرتنا بعالم آخر لا يعرف الانهيارات الاقتصادية والأزمات الصحيّة التي يتخبّط فيها عالمنا الحالي. إنه عصر النهضة الذي نفض الغبار عن تحف فنيّة ولوحات زيتيّة حاملاً إلينا لمسات من الترف حوّلتها دار Dolce&Gabbana إلى مجموعات من المجوهرات والأزياء الرجاليّة والنسائيّة الفاخرة التي قدّمتها في عروض حيّة أعطت معنى مختلفاً للأناقة.

يدرك الثنائي دومينيكو دولتشي وستيفانو غابانا جيداً كيفيّة تنظيم الحفلات الفاخرة، وخير دليل ذلك عروض "ألتا جيولليرا" الخاصة بالمجوهرات الراقية، "ألتا سارتوريا" للأزياء الرجالية الفاخرة، و"ألتامودا" لأزياء الكوتور النسائية. حيث تمّ تقديمها في 3 أيام تخللت بالإضافة إلى العروض الراقية سهرات فاخرة في أجواء تاريخيّة خيّم الترف على كافة تفاصيلها.

العرض الأول كان لمجوهرات الدار الفاخرة. وقد تمّ تقديمه في مبنى "سانتا ماريا نوفيللا" الذي احتفل مؤخراً بمرور 400 عام على تشييده. وقد قدّمت خلاله الدار الإيطاليّة مجموعة واسعة من قطع المجوهرات التي تميّزت بأحجامها الضخمة. جاءت التصاميم مستوحاة من عصر النهضة بأزهارها الكبيرة، وأحجارها الملوّنة، والرموز الملكيّة التي تمّ تنفيذها بالذهب والأحجار الكريمة.

العرض الثاني كان لمجموعة الأزياء الرجالية الفاخرة التي تمّ تقديمها في قصر "بالازو فيكيو" الشهير، حيث تم استحداث مدرج ضخم تزيّنه المنسوجات. تضمّن العرض حوالي 100 إطلالة جاءت جميعها مستوحاة من عصر النهضة في فلورنسا وأعمال فنّانيه الخالدين أمثال مايكل أنجلو وبوتشيللي. وقد تُرجم ذلك من خلال ظهور التصاميم المصنوعة من الحرير والمخمل المطرّز بالخيوط الذهبيّة، الفرو، وأحجار الكريستال. معاطف طويلة، قمصان مطرّزة، زخرفات متنوّعة تظهر على السراويل، والسترات، والتصاميم المستوحاة من أزياء النوم استطاعت أن تنقل أجواء القرنين الخامس عشر والسادس عشر إلى قلب القرن الواحد والعشرين.

العرض الثالث كان مخصصاً للأزياء الراقية النسائية. وقد أتى ليختصر كل الترف الذي عرفته الخياطة الراقية الإيطاليّة منذ تأسيسها في العام 1951 وحتى اليوم. جاء العرض أشبه بمشهديّة مسرحيّة تجسّد مهارة دار Dolce&Gabbana في تقديم تصاميم فاخرة لا تتأثر بمرور الوقت والزمن.

أقيم عرض الأزياء النسائية في حدائق "فيللا بارديني" التي شكّلت إطاراً مثالياً للأزياء التي وصفها نقّاد الموضة بأنها ساحرة في مجال التنفيذ والتصميم. وهي تميّزت بطبقات التول التي تمّ تطريزها بالأزهار، المناظر الطبيعيّة، والمباني الأثريّة الإيطالية الشهيرة.

تضمّن العرض 89 إطلالة تجلّت فيها مهارة الحرفيين الإيطاليين التي تتعاون معهم دار Dolce&Gabbana في مجموعتها. وقد أرادت الدار من خلال هذه المجموعة أن تعبّر عن تقديرها لمدينة فلورنسا ولحرفييها الذين ساهموا في تنفيذ هذه التصاميم ومنها ثوب مصنوع بالكامل من الريش يُظهر المهارة العالية التي يتمتعون بها.