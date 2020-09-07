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أناقة هوليوودية وأزياء عربية بمهرجان البندقية السينمائي

المصدر: العربية.نت- رانيا لوقا
مايا هاوكي
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يُشكّل مهرجان البندقية السينمائي، الذي يمتد بين 2 و12 سبتمبر/أيلول الجاري، فسحة أمل بأن الحياة ممكن أن تعود إلى طبيعتها رغم الوضع الصحي المضطرب عالمياً جراء انتشار وباء كورونا. فبعد افتتاح خيّمت عليه الأناقة "المينيماليّة"، يبدو أن البساط الأحمر لهذا المهرجان شهد في الأيام السابقة ظهوراً لإطلالات تتميّز بالألق الهوليوودي والتوقيع العربي. تعرّفوا على أبرزها فيما يلي.

يُعتبر مهرجان البندقيّة أقدم مهرجانات الأفلام السينمائية. وهو يُطلّ علينا هذا العام بنسخته الـ77 التي حرصت على احترام كل تدابير الوقاية الصحية الحامية من انتشار فيروس كوفيد19. وذلك بدءاً من التباعد الاجتماعي والارتداء الإلزامي للكمّامات، وصولاً إلى قياس الحرارة ومنع مشاركة الجمهور في فعاليات البساط الأحمر.

- اعتمدت العارضة والمؤثّرة الإيطاليّة بياتريس فالي ثوباً أحمر تزيّن بكشاكش مبتكرة وذيل طويل من توقيع دار Georges Hobeika اللبنانيّة. وهي ظهرت في إطلالة أخرى بثوب أبيض عاري الكتفين تزيّن بالريش من دار Rami Kadi.

بياتريس فالي بثوب من تصميم رامي قاضي بياتريس فالي بثوب من تصميم رامي قاضي

- تألقت العارضة الأميركية أريزونا موز بثوب أحمر طويل نسّقته مع مجوهرات ماسيّة. وقد حملت إطلالتها توقيع دار Alberta Ferretti الإيطالية.

أريزونا موز أريزونا موز

- اختارت العرضة الأرجنتينيّة سيسيليا رودريغيز ثوباً مكسّراً باللون الفضي حمل توقيع دار Maria Lucia Hohan.

سيسيليا رودريغيز سيسيليا رودريغيز

- ظهرت الوزيرة الإيطاليّة السابقة نونزيا جيرولامو بثوب من التول باللون الأحمر الخافت زيّنه حزام مبتكر. وقد حملت إطلالتها توقيع Atelier Eme.

نونزيا دي جيرولامو نونزيا دي جيرولامو

- تألقت مقدمة البرامج الإيطاليّة دانييلا فيرولا بثوب من التول الأسود حمل توقيع دار Elisa Lecle.

دانييلا فيرولا دانييلا فيرولا

- اختارت الممثلة الإيطاليّة سيلفيا داميكو ثوباً من التول باللون البرغندي تميّز بتطريزه الكلاسيكي الفاخر.

سيلفيا داميكو سيلفيا داميكو

- اعتمدت الممثلة الإيطاليّة روزيللا رومانو ثوباً من الساتان الذهبي العاري الكتفين والذي تزيّن بتنورة مكسّرة.

روزيللا رومانو روزيللا رومانو

- تألقت العارضة الإسبانيّة نيفيز ألفاريز بثوب عاري الكتفين باللون الأحمر من توقيع دار Alberta Ferretti.

نيفيز ألفاريز نيفيز ألفاريز

- الممثلة الأميركيّة مايا هاوكي ابنة الممثلة أوما ثورمان بدت متألقة بثوب ذهبي حمل توقيع دار Versace.

كلمات دالّة

#البندقية, #أناقة, #مهرجان
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