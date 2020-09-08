العروض المباشرة تعود بخجل إلى أسبوع لندن للموضة

أعلن مجلس الأزياء البريطاني عن عودة العروض المباشرة إلى أسبوع لندن للموضة بنسخته الخاصة بربيع وصيف 2021، بعد أن غابت عن النسخة الأخيرة من هذا الأسبوع التي تمّ تقديمها في شهر يونيو/حزيران الماضي بسبب انتشار فيروس كوفيد19 حول العالم. ولكن تبقى هذه العودة خجولة، فكيف بدت ملامح هذا الأسبوع على مشارف انطلاقه؟

من المنتظر أن يقدّم أكثر من 80 مصمماً إبداعاتهم خلال هذا الأسبوع الذي سيمتدّ بين الخميس 17 سبتمبر/أيلول والثلاثاء 22 منه. 7 من العروض سيتمّ تقديمها أمام جمهور مباشر ولكن بحضور مقتضب، وسيكون هناك 21 عرض يمزج بين المحتوى الرقمي والحضور الفعلي، و50 عرض يقتصر تقديمها على الصيغة الافتراضية.

تكون عروض سبتمبر/أيلول مخصصة عادةً للأزياء الجاهزة النسائية، ولكن مجلس الأزياء البريطاني أعلن هذه المرة أن العروض ستكون منوّعة بين الجنسين. وهو شدّد على دور أسبوع لندن للموضة في إثبات صمود صناعة الموضة وقدرتها على الإبداع والابتكار في هذه الأوقات الصعبة. كما سلّط الضوء على الدور الذي لعبته هذه الأزمة الصحيّة في إتاحة الفرصة أمام إعادة تقييم الصيغة المعتمدة في السنوات الأخيرة في مجال التصميم والتصنيع بهدف الحفاظ على تأثير صناعة الموضة وخصوصيتها.

تشير الدراسات إلى أن قطاع الموضة أمّن 35 مليار جنيه استرليني للاقتصاد البريطاني أي ما يعادل 46 مليار دولار أميركي، وكانت بلغت مساهمة هذا القطاع 9,4% من حجم الاقتصاد في العام 2018، ويعمل فيه حالياً أكثر من 890000 شخص. ومن المنتظر أن يبدأ أسبوع لندن للموضة بعرض رقميّ لدار Burberry، على أن تكون جميع فعالياته متاحة للمصممين وصحافة الموضة والجمهور العريض عبر المنصات الافتراضية المخصصة له ومواقع التواصل الاجتماعي.