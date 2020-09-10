مشاهير العالم يتهافتون على هذا التصميم من زهير مراد

أطلق المصمم زهير مراد بعد انفجار بيروت مبادرة لجمع التبرعات للمتضررين من هذه الكارثة، وذلك من خلال تصميم "تي شيرت" قطني يعود ريع مبيعاته إلى جمعيّة "فرح العطاء" التي تهتمّ بالاحتياجات الإنسانيّة لضحايا الانفجار. وكان لافتاً تعاطف العديد من المشاهير العالميين مع مبادرته، هو الذي فقد أيضاً في هذا الحادث دار أزيائه الواقعة في منطقة المرفأ والتي أصاب الدمار طوابقها ال11.

يتزيّن هذا التصميم بعبارة Rise from the Ashes التي تعني "الانبعاث من الرماد" وتجسّد فلسفة الشعب اللبناني الذي اتخذ من طائر الفنيق المنبعث من رماده رمزاً له. وقد تم طرح هذا التصميم للبيع بسعر 25,99 دولاراً أميركياً عبر موقع represent.com/Beirut وتنفيذه بقمصان ذات قصّات وألوان مختلفة.

لقي نداء مراد تعاطف أبرز مشاهير العالم الذين سارعوا إلى اقتناء هذا التصميم وارتدائه ثم نشر صور لهم فيه على مواقع التواصل الاجتماعي مع دعوة المجتمع العالمي لمساعدة ضحايا بيروت. من أبرز النجمات العالميّات اللواتي أعلن عن دعم ضحايا انفجار بيروت بارتداء هذا التصميم نذكر: المعنية الأميركيّة جنيفر لوبيز التي تعتبر زهير مراد مصممها المفضّل، المغنية الكنديّة سيلين ديون، والمغنية الكولومبية ذات الأصول اللبنانيّة شاكيرا.

أجمل وأشهر العارضات شاركن أيضاً بهذه الحملة، ونذكر منهن: العارضة الأميركية هايدي كلوم، العارضة الألمانيّة كلوديا شيفر، العارضة الأسترالية ذات الأصول السعودية شانينا شايك، العارضة الروسيّة فيكتوريا لوبيريغا، العارضة الفرنسيّة سيندي برونا، العارضة الأميركية أوليفيا كولبو، والعارضتين البرازيليّتين أدريانا ليما وأليساندرا أمبروزيو.

من الممثلات العالميّات اللواتي شاركن بهذه الحملة نذكر: الممثلة البريطانيّة كايت بكنسايل، الممثلة الأميركية جوليان هو، الممثلة الأميركية ذات الأصول الكولومبيّة صوفيا فيرغارا، والممثلة الفرنسية ذات الأصول الأرجنتينيّة بيرينيس بيجو.

كان للنجمات العربيّات حصة كبيرة في دعم مبادرة المصمم زهير مراد، ونذكر من المشاركات فيها: البوب ستار اللبنانيّة مايا دياب، المغنية والممثلة اللبنانية سيرين عبد النور، الممثلتين المصريتين يسرا وليلى علوي، الممثلة التونسيّة درة زروق، الممثلتين اللبنانيتين سينتيا ساموييل ودانييلا رحمه، الممثلة الجزائرية أما بوشوشا، الممثلة السورية سلافة معمار، والممثلة المصريّة مي عمر.