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مصمم بريطاني يهتمّ بأناقة الرجال بباريس والنساء بميلانو

المصدر: العربية.نت- رانيا لوقا
كيم جونز برفقة الراحل كارل لاغرفيلد
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إنه المصمم البريطاني كيم جونز الذي تمّ تعيينه كمدير إبداعي للأزياء النسائية في علامة Fendi الإيطاليّة. وهو يشغل أيضاً منصب المدير الإبداعي للأزياء الرجالية في دار Dior، مما يجعل منه أحد المصممين النادرين في مجال صناعة الموضة الذي يتعاون مع اثنين من أهم دور الأزياء الفاخرة في الوقت نفسه.

كيم جونز المدير الإبداعي الجديد للأزياء النسائية لدى دار فندي كيم جونز المدير الإبداعي الجديد للأزياء النسائية لدى دار فندي

نجح كيم جونز في تعاونه مع دار Dior الذي ما زال مستمراً منذ العام 2018. ويُثني نقّاد الموضة على جمعه في التصاميم الرجاليّة بين الطابع الرياضي وطابع أزياء الشارع مع اللمسات المترفة التي تتميّز بها هذه الدار الفرنسيّة الفاخرة. وهو كان سابقاً تعاون لمدة 7سنوات بنجاح مع دار Louis Vuitton وقبلها مع علامة Dunhill كما أطلق علامته الخاصة بالأزياء الرجاليّة التي تحمل اسمه.

دخوله عالم الأزياء النسائيّة:

التعاون مع دار Fendi سيفتح المجال لأول مرة أمام جونز لدخول عالم تصميم الأزياء الجاهزة النسائية وأزياء "الكوتور". علماً أن مسيرته في مجال الموضة أثبتت حتى الآن أنه قادر على التكيّف مع رموز الحداثة والجرأة مما يفتح أمامه سبل النجاح في المهام التي يتولاها.

كيم جونز في تحية إلى الجمهور بعد عرض ديور لخريف وشتاء2020-2021الذي أقيم في بداية العام الجاري كيم جونز في تحية إلى الجمهور بعد عرض ديور لخريف وشتاء2020-2021الذي أقيم في بداية العام الجاري

تذكرنا مسيرة المصمم كيم جونز بمسيرة المصمم الراحل كارل لاغرفيلد، الذي شغل منصب المدير الإبداعي لدار Fendi طوال 54 عاماً كما شغل المنصب نفسه في دار Chanel طوال 36 عاماً بالإضافة إلى الاهتمام بعلامته الخاصة. وهو كان يقدّم خلال العام 10 مجموعات من الأزياء على الأقل.

سيكون على جونز التعاون مع سيلفيا فنتوريني فندي، حفيدة مؤسس دار Fendi التي اهتمّت شخصياً بتصميم المجموعات النسائية للأزياء الجاهزة، مجموعات الخياطة الراقية، ومجموعات الفرو الراقي بعد رحيل لاغرفيلد. وهي مع تسلّم جونز لمهامه سوف تعود إلى مهامها السابقة كمديرة إبداعيّة للأزياء الرجالية والأكسسوارات في الدار.

كيم جونز محاطاً بالعارضتين كايت موس ونعومي كامبل في تحية إلى الجمهور بعد عرض لويس فويتون الرجالي لخريف وشتاء2018-2019 كيم جونز محاطاً بالعارضتين كايت موس ونعومي كامبل في تحية إلى الجمهور بعد عرض لويس فويتون الرجالي لخريف وشتاء2018-2019

من المنتظر أن يقدّم جونز أول مجموعاته الخاصة بالأزياء الجاهزة النسائية لموسم خريف وشتاء 2021-2022 خلال شهر فبراير/شباط المقبل. وهو أعلن أن التعاون مع دار Dior الفرنسيّة ودار Fendi الإيطاليّة في الوقت نفسه هو شرف كبير بالنسبة له، فيما أعلنت دار Fendi أنها تتطلّع إلى هذا التعاون الذي تأمل أن ينقل هذه الدار الإيطاليّة العريقة إلى مرحلة جديدة في مسيرتها.

كلمات دالّة

#أزياء, #أناقة
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