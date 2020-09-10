مصمم بريطاني يهتمّ بأناقة الرجال بباريس والنساء بميلانو

إنه المصمم البريطاني كيم جونز الذي تمّ تعيينه كمدير إبداعي للأزياء النسائية في علامة Fendi الإيطاليّة. وهو يشغل أيضاً منصب المدير الإبداعي للأزياء الرجالية في دار Dior، مما يجعل منه أحد المصممين النادرين في مجال صناعة الموضة الذي يتعاون مع اثنين من أهم دور الأزياء الفاخرة في الوقت نفسه.

نجح كيم جونز في تعاونه مع دار Dior الذي ما زال مستمراً منذ العام 2018. ويُثني نقّاد الموضة على جمعه في التصاميم الرجاليّة بين الطابع الرياضي وطابع أزياء الشارع مع اللمسات المترفة التي تتميّز بها هذه الدار الفرنسيّة الفاخرة. وهو كان سابقاً تعاون لمدة 7سنوات بنجاح مع دار Louis Vuitton وقبلها مع علامة Dunhill كما أطلق علامته الخاصة بالأزياء الرجاليّة التي تحمل اسمه.

دخوله عالم الأزياء النسائيّة:

التعاون مع دار Fendi سيفتح المجال لأول مرة أمام جونز لدخول عالم تصميم الأزياء الجاهزة النسائية وأزياء "الكوتور". علماً أن مسيرته في مجال الموضة أثبتت حتى الآن أنه قادر على التكيّف مع رموز الحداثة والجرأة مما يفتح أمامه سبل النجاح في المهام التي يتولاها.

تذكرنا مسيرة المصمم كيم جونز بمسيرة المصمم الراحل كارل لاغرفيلد، الذي شغل منصب المدير الإبداعي لدار Fendi طوال 54 عاماً كما شغل المنصب نفسه في دار Chanel طوال 36 عاماً بالإضافة إلى الاهتمام بعلامته الخاصة. وهو كان يقدّم خلال العام 10 مجموعات من الأزياء على الأقل.

سيكون على جونز التعاون مع سيلفيا فنتوريني فندي، حفيدة مؤسس دار Fendi التي اهتمّت شخصياً بتصميم المجموعات النسائية للأزياء الجاهزة، مجموعات الخياطة الراقية، ومجموعات الفرو الراقي بعد رحيل لاغرفيلد. وهي مع تسلّم جونز لمهامه سوف تعود إلى مهامها السابقة كمديرة إبداعيّة للأزياء الرجالية والأكسسوارات في الدار.

من المنتظر أن يقدّم جونز أول مجموعاته الخاصة بالأزياء الجاهزة النسائية لموسم خريف وشتاء 2021-2022 خلال شهر فبراير/شباط المقبل. وهو أعلن أن التعاون مع دار Dior الفرنسيّة ودار Fendi الإيطاليّة في الوقت نفسه هو شرف كبير بالنسبة له، فيما أعلنت دار Fendi أنها تتطلّع إلى هذا التعاون الذي تأمل أن ينقل هذه الدار الإيطاليّة العريقة إلى مرحلة جديدة في مسيرتها.