أسماء كبيرة تغيب عن أسبوع نيويورك للموضة

أرخى انتشار وباء كورونا حول العالم بثقله على أسبوع نيويورك للموضة الخاصة بربيع وصيف 2021. وانطلقت فعالياته يوم 13 سبتمبر/أيلول الجاري وستستمر حتى 16 منه، وتُنقل جميع العروض افتراضياً، بينما جزء صغير منها يتم بشكل مباشر (مع نقلها على الإنترنت بنفس الوقت) مع احترام قواعد التباعد الاجتماعي والاكتفاء بجمهور محدود.

الغائبون عن أسبوع نيويورك للموضة هذا الموسم كُثر، ومنهم أسماء عريقة يترك غيابها فراغاً كبيراً مثل دور: Oscar de la Renta، وRalph Lauren، وVera Wang، وTory Burch، وMarc Jacobs، وKate Spade، وLela Rose.

وقد قررت بعض دور الأزياء تقديم مجموعاتها خارج روزنامة هذا الأسبوع مثل دور: Brandon Maxwell، وCarolina Herrera، وMichael Kors، وPrabal Gurung، وProenza Schouler.

جوائز من دون احتفالات

واستغل مجلس مصممي الأزياء الأميركيين، المعروف باسم CFDA، مناسبة أسبوع نيويورك للموضة للإعلان عن أسماء الفائزين لجوائزه الخاصة بالعام 2020.

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وكان توزيع هذه الجوائز من المقرر أن يتمّ يوم 8 يونيو/حزيران الماضي للحاصلين عليها في حفل مباشر، ولكن تمّ تأجيله نتيجة انتشار وباء كورونا ليتمّ الاكتفاء بعد ذلك بإعلان أسماء الفائزين بالجوائز عبر فيديو تمّ نشره على منصّة RUNWAY360 التي تُقدّم عليها عروض أسبوع نيويورك للموضة وقنوات CFDA على مواقع التواصل الاجتماعي.

أما الفائزون لهذا العام فهم:

-أفضل مصمم أميركي للأزياء النسائية: غابريللا هيرست.

-أفضل مصمم أميركي للأزياء الرجالية: كيربي جان ريموند لعلامة Pyer Moss.

-أفضل مصمم أميركي للأكسسوارات: تيلفار كليمنس لعلامة Telfar.

-أفضل مصمم أميركي صاعد: كريستوفر جون رودجرز.

-أفضل مصمم عالمي للأزياء النسائية: بييرباولو بيكيولي لدار Valentino.

-أفضل مصمم عالمي للأزياء الرجالية: كيم جونز لدار Dior.

تعرفوا على بعض الإطلالات من عروض اليومين الأولين لأسبوع نيويورك للموضة فيما يلي.