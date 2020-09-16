هذه العناية المثالية بالكمامة المصنوعة من القماش

بعد أن تحوّل القناع الواقي من فيروس كورونا إلى جزء من إطلالتنا اليوميّة، لجأ العديد منّا إلى الأنواع المتعددة الاستعمالات منه ينفّذونها بأنفسهم أو يختارونها من الأسواق بما يتناسب مع الذوق الشخصي أو بالتنسيق مع أزيائهم. ولكن ما هي أفضل الأساليب للعناية بهذه الأقنعة بحيث تحافظ على دورها الأساسي في مجال الحماية.

يؤمّن القناع المصنوع من قماش والمتعدد الاستعمالات حماية بنسبة 90 بالمئة من انتشار الفيروسات بما فيها فيروس كوفيد 19. ولكن للحصول على الحماية المنشودة يجب التقيّد باستعماله بالطريقة المناسبة خاصةً لدى قضاء ساعات طويلة خارج المنزل.

يفقد القناع المصنوع من قماش قدرته على الحماية بعد حوالي 3 ساعات من استعماله نتيجة التنفّس والتعرّق اللذين يزيدان من رطوبة منطقة الوجه مما يرطب القناع ويبطل مفعوله الحامي. يُنصح أيضاً بضرورة غسل اليدين قبل وضع القناع على الوجه أو إزالته، كما يُمنع لمسه طوال الفترة التي يتواجد فيها على الوجه لحمايته من أي تلوّث. وهذا يعني أنه لا يمكن رفع القناع للتدخين، أو الأكل، أو إجراء مكالمة هاتفيّة، أو حتى حكّ منطقة في الوجه تتواجد تحته. وفي هذه الحالات جميعها يُستحسن إزالة القناع عن الوجه واستعمال آخر نظيف بعد ذلك.

- كيفيّة غسل الأقنعة:

من الضروري غسل القناع المصنوع من قماش بعد كل استعمال أو خروج من المنزل. يُنصح بوضعه في الغسّالة على حرارة لا تقلّ عن60 درجة مئويّة ولفترة لا تقلّ عن 30 دقيقة بهدف التخلّص من البكتيريا التي تكون متواجدة عليه. أما في حالة الأقنعة المصنّعة يدوياً من وشاح وربطات مطّاطيّة خاصة بالشعر، فيجب عدم إهمال غسل الربطات المطاطيّة أيضاً.

من الضروري أيضاً أن يصبح القناع جافاً بالكامل بعد حوالى ساعتين من غسله لتجنّب أي تكاثر للبكتيريا عليه، ولذلك يُنصح بوضعه في النشّافة أو تعريضه لحرارة مجفّف الشعر الذي سيساهم في تخليصه من الرطوبة.

- هل يجب تعقيم القناع؟

يوصي الخبراء بضرورة عدم استعمال ماء الجافيل أو أي معقّم آخر لتعقيم الأقنعة المصنوعة من القماش. يُنصح أيضاً بتجنّب ما توصي به بعض الدراسات من وضع القناع في المايكروويف لمدة نصف ساعة على الأقل على حرارة 70 درجة مئويّة، فهذا الأمر قد يكون خطراً خاصةً إذا كان القناع مزوّدا بلاقطات معدنيّة للأنف.

يُشدّد الخبراء في مجال الرعاية الصحيّة على ضرورة عدم استعمال القناع المصنوع من القماش أكثر من 30 مرة مع غسله بعد كل استعمال، والتأكد في كل مرة من عدم تعرّضه لأي تلف أو ثقوب ممكن أن تجعل استعماله غير فعّال. وهم يؤكّدون على أن ارتداء القناع لا يعفي من تطبيق التدابير الوقائيّة الأخرى التي تتمثّل بالتباعد الإجتماعي، وغسل اليدين لمدة 20 ثانية على الأقل بشكل منتظم.

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- تدابير أساسيّة:

هي تدابير يجب التقيّد بها لتأمين فعالية القناع في مجال الحماية من انتشار الفيروسات:

• غسل اليدين بانتظام.

• العطس والسعال في محرمة أو في زاوية الكوع.

• الحفاظ على التباعد الاجتماعي وعدم المصافحة باليد أو التقبيل.

• غسل القناع المصنوع من قماش قبل استعماله لأول مرة.

• تجنّب لمس القناع بواسطة اليدين بعد وضعه على الوجه.

• تبديل القناع بعد رفعه عن الوجه لشرب الماء أو تناول الطعام.

• تنظيف اليدين بالماء والصابون أو بمحلول مطهّر في حال الاضطرار للمس القناع الموضوع على الوجه.

• وضع القناع على الوجه ورفعه بالجوانب المطاطيّة، على أن يتم حفظه بالحقيبة في كيس نظيف مخصص له قبل الاستعمال، على أن يوضع في الكيس نفسه بعد الاستعمال لتجنب تلويث الأغراض الأخرى الموجودة في الحقيبة.