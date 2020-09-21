مَن وقّع إطلالات نانسي عجرم في حفلها على "تيك توك"؟

تابع الآلاف حفل نانسي عجرم الأول على منصّة "تيك توك" الذي حمل عنوان " الحفل السحري المباشر" The Magical Live Show. وقد اختارت النجمة اللبنانيّة أن تطلّ على جمهورها في هذه المناسبة بإطلالات تحمل توقيع المصمم اللبناني حسين بظاظا.

طلبت نانسي من بظاظا أن يهتمّ بتصميم الإطلالات التي ستظهر بها خلال حفلها المباشر على "تيك توك". وقد ظهرت في هذه المناسبة بسروال، و"توب"، وحذاء "ستيليتو" جميعها باللون الأسود وبدّلت معها 5 سترات صُمّمت خصيصاً لهذا الحفل. وقد تمّ تنفيذها جميعاً من مواد مُعاد تدويرها أو أزياء قديمة أُعيد تجديدها بما يتناسب مع مبدأ الاستدامة الذي يتبنّاه خط أزياء المصمم حسين بظاظا.

استهلّت نانسي حفلها بالظهور بسترة "بايسبول" قابلة للارتداء على الجانبين: جانب منها مصنوع من قماش مخطّط يذكر بطبعات القمصان الرجاليّة ويتزيّن بحرف N، وهو الحرف الأول من اسم نانسي بالأجنبيّة. أما الجانب الآخر فمن الساتان باللون الأحمر الداكن. كما ارتدت سترة "بومبر" مصنوعة من الباييت الملوّن، وسترة مصنوعة من الدنيم الذي دخلت عليه خامات وألوان مختلفة بالإضافة إلى سترة راكبي دراجات باللون الفضي.

نشر المصصم حسين بظاظا في صفحته على تطبيق إنستغرام الرسوم التصويريّة لهذه التصاميم مع تعليق جاء فيه: "5 سترات مصمّمة بدقّة فائقة لمحبوبة لبنان النجمة نانسي عجرم، ارتدتها في أول حفل مباشر لها على "تيك توك" توجّه إلى جمهور منتشر في كافة أنحاء العالم. وكان على المصمم حسين بظاظا أثناء تنفيذه لهذه التصاميم أن يتخيّل نانسي وهي تقدّم 5 مشاهد مختلفة واختيار الأقمشة التي تتناسب مع إيقاع الموسيقى والأغنيات التي تؤدّيها."

كان من المقرر أن يُقام هذا الحفل في 6أغسطس/آب الماضي ولكن تمّ تأجيله بسبب انفجار بيروت الكارثيّ الذي قتل 200 شخص، وجرح أكثر من 6000، كما تسبب بتشرّد حوالي 30 ألف شخص بعد أن دمّر منازلهم. ويشكّل هذا الحفل ثاني حفل افتراضي تظهر من خلاله نانسي بعد أن تسبب انتشار وباء كورونا بتجميد قطاع صناعة الموسيقى منذ مارس/آذار الماضي أما الحفل الأول فقدمته في شهر مايو/ أيار الماضي على منصة "يوتيوب" بمناسبة عيد الفطر المبارك ولاقى نجاحاً كبيراً.