في ميلانو.. "فالنتينو" عاد إلى الديار و"غوتشي" غاب عنها

تعرّضت إيطاليا لضربة قاسية بسبب ما شهدته من اجتياح لجائحة كورونا. فقد أُقفلت البلاد لشهور وشهدنا وفاة الآلاف خلال الأشهر الأولى من العام 2020، ولكن المدن الإيطاليّة ومنها ميلانو استطاعت أن تعود إلى الحياة بشكل تدريجي وهي اليوم تفتتح أسبوع أزيائها لموضة ربيع وصيف 2021.

على الرغم من ارتفاع عدد حالات كورونا المُسجّلة في القارة الأوروبيّة من جديد، إلا أن الغرفة الوطنيّة للموضة الإيطاليّة أعلنت انطلاق "أسبوع ميلانو للموضة" الذي يمتد على 6أيام من 23 إلى 28 من سبتمبر/أيلول الجاري.

ومن المنتظر أن تتضمن فعاليات هذا الأسبوع 64 عرضاً: 39 منها خاصة بالأزياء النسائيّة، 4مخصصة للأزياء الرجالية، و19 عرضاً سيكون مشتركاً بين الأزياء النسائية والرجالية. على أن يتمّ تقديم 23 من هذه العروض بشكل مباشر و41 منها بشكل افتراضي.

تشير روزنامة أسبوع ميلانو للموضة إلى أنه سوف يتضمّن أيضاً تقديم 43 مجموعة من التصاميم: 25 منها مفتوحة أما الجمهور و24 منها افتراضيّة بالإضافة إلى تقديم 12 مجموعة تعتمد استقبال الحضور على الموعد احتراماً لقواعد التباعد الاجتماعي.

من أبرز العروض التي سيتمّ تقديمها خلال فعاليات هذا الأسبوع، نذكر عرض المصمم فالنتينو غارافاني الذي يعود بعد غياب طويل عن ساحات الموضة الإيطاليّة، إذ اعتاد سابقاً على تقديم مجموعاته في باريس. احرصوا أيضاً على متابعة عرض Prada الذي سيكون افتراضياً ويُقدّم ثمرة أول تعاون بين هذه الدار الإيطالية العريقة ومديرها الإبداعي الجديد راف سيمونز. بالإضافة إلى عرض دار Emilio Pucci التس ستتعاون هذه المرة مع المصمم تومو كويزوما. أما أكبر الغائبين عن فعاليات هذا الأسبوع فدار Gucci ومصممها المثير للجدل أليساندرو ميشيل الذي قرر أن يقدم جديده خارج روزنامة أسبوع ميلانو للموضة. وقد حذت حذوه أسماء كبيرة أخرى أمثال Bottega Veneta وJil Sander.

من دور الأزياء التي ستقدّم عروضاً مباشرة في هذا الأسبوع نذكر:

Valentino، وSalvatore Ferragamo، وMax Mara، وFendi، وDolce&Gabbana، وBoss، وAlberta Ferretti.

أما من دور الأزياء التي ستكتفي بعروض افتراضيّة فنذكر: Versace، وPhilipp Plein، وMissoni، وMoschino، وMarni، وHogan، وGiorgio Armani، وEmporio Armani، Dsquared2.