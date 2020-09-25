عيون الكاميرات حلّت مكان الحضور في عرض "برادا" المنتظر

أثمر أول تعاون بين المصمم راف سيمونز والمصممة ميوتشيا برادا عن عرض أزياء اعتُبر الحدث المنتظر للعام 2020 في مجال الموضة. فقد تمّ الإعلان عن تعاون دار Prada الإيطاليّة مع أشهر مصمم بلجيكي منذ بداية هذا العام. وقد تحقق هذا التعاون ضمن فعاليات أسبوع ميلانو للموضة عبر عرض افتراضي (نتيجة انتشار وباء كورونا) اقتصر على فيديو تقاسمت الحضور فيه مع العارضات عيون كاميرات تمّ تثبيتها في كافة أرجاء المكان لتنقل للمتابعين حول العالم تفاصيل هذا التعاون الذي قال عنه نقّاد الموضة بأنه بدا مشرقاً ومتوازناً في الوقت نفسه.

وصول سيمونز إلى كنف دار Prada الإيطاليّة العريقة كان له الأثر الأكبر على هذه المجموعة من الأزياء الجاهزة الخاصة بربيع وصيف2021. وذلك من حيث التصميم، اختيار العارضات، وأسلوب الأزياء الذي ظهرت عليه ملامح التأثر بما يُعرف في عالم الموضة بطراز "نيولوك" الذي أطلقه المصمم الراحل كريستيان ديور وتأثر به سيمونز لدى تسلّمه مهام الإدارة الإبداعيّة في دار Dior بين عاميّ 2012 و2015.

العرض تمّ تقديمه افتراضياً، ولكن تلاه حوار مباشر أجاب فيه المصممان ميوتشيا برادا وراف سيمونز عن أسئلة الجمهور التي عرضت على شاشة كبيرة. وقد لخّصت برادا خلاله مفهوم الدار للزيّ معتبرةً أنه "أداة للحياة" وأن الهدف من تصميمه هو تحسين حياة من سيرتدونه وجعلها أفضل.

هذا المفهوم يبدو أنه وجد صداه لدى المصمم راف سيمونز، حيث بدا التواصل والتوازن بين الثنائي برادا وسيمونز واضحاً إن من خلال الأزياء التي تمّ تقديمها في العرض أو من خلال الحوار الذي تلاه.

الحاضر الأبرز في هذه المجموعة كان "لوغو" Prada المثلّث الشكل، الذي ظهر بكل فخر مطبوعاً على الأزياء، كما أوحى من حيث تصميمه بمجموعة الأكسسوارات التي رافقتها. وقد شكل المعطف القطعة التي تكرر ظهورها رغم كون المجموعة صيفيّة، فتمّ ارتداؤه فوق أثواب أو قمصان وسراويل ضيّقة. أما حقيبة الظهر الشهيرة التي تحمل توقيع الدار فتحوّلت إلى جزء من تصميم التنانير والمعاطف.

40 إطلالة تضمّنها هذا العرض حافظت في معظم الأحيان على اللون الموحّد لكامل الزيّ، مع تكرار استعمال لوني الأسود والأبيض. وقد رصدنا استعمال خامات الساتان وقماش الترنش في العديد من إطلالات هذه المجموعة، كما رافقت الأزياء أحذية مدبّبة من الأمام تزيّنت بألوان مشرقة. أما الحقائب فبقي ظهورها خجولاً وجاءت بأحجام متوسطة تركّز على الطابع العملي لهذا الأكسسوار. تعرّفوا على بعض إطلالات مجموعة Prada من الأزياء الجاهزة لربيع وصيف2021 فيما يلي.