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ثوب الملكة وحفيدتها يدخل التاريخ ويُعرض في المتحف

المصدر: العربية.نت - رانيا لوقا
الملكة إليزابيت وحفيدتها العروس بالثوب نفسه
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تحوّل هذا الثوب إلى أشهر أثواب إليزابيت الثانية، ملكة بريطانيا. فقد ارتدته لأول مرة منذ 58 عاماً ليظهر من جديد هذا العام كثوب زفاف حفيدتها. وهو معروض حالياً أمام الجمهور في قصر وندسور حيث أُقيم الزفاف السرّي للأميرة بياتريس على رجل الأعمال الإيطالي إدواردو مابيللي موزي بعد أن تمّ تأجيله من شهر مايو إلى يوليو، بسبب الأوضاع الصحيّة التي فرضها انتشار وباء كورونا.

الأميرة بياتريس وعريسها برفقة ملكة بريطانيا وزوجها الأميرة بياتريس وعريسها برفقة ملكة بريطانيا وزوجها

يحمل هذا الثوب العاجيّ توقيع المصمم البريطاني نورمان هارتنيل. وهو صُنع من التفتا الحريري والساتان، وتزيّن بتطريزات فضيّة. ارتدت الملكة إليزابيت هذا الثوب لأول مرة في العام 1962 لدى حضورها العرض الأول لفيلم "لورانس العرب" في مسرح الأوديون اللندني الشهير، ومرة أخرى في العام 1967 خلال افتتاح دورة البرلمان البريطاني.

الأميرة بياتريس وثوب زفافها الأميرة بياتريس وثوب زفافها

استعارت الأميرة بياتريس هذا الثوب من خزانة جدّتها الملكة لترتديه يوم زفافها. وهي أجرت عليه بعض التعديلات على التنورة، وأضافت إليه كمّين من الأورغنزا. ونسّقته مع حذاء من الساتان العاجي يحمل توقيع دار Valentino، وتاج الملكة ماري الذي سبق أن ارتدته الملكة إليزابيت خلال حفل زفافها على الأمير فيليب في العام 1947.

الأميرة بياتريس لدى الترويج لمعرض ثوب زفافها الأميرة بياتريس لدى الترويج لمعرض ثوب زفافها

سيكون هذا الثوب فريداً وسيدخل تاريخ العائلة المالكة البريطانيّة على أنه الثوب الوحيد لملكة بريطانيا الذي تحوّل إلى ثوب زفاف لحفيدتها.

ملكة بريطانيا يوم زفافها في العام 1947 ملكة بريطانيا يوم زفافها في العام 1947

كلمات دالّة

#بريطانيا, #الأميرة بياتريس, #الملكة إليزابيث
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