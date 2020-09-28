في باريس.. أسبوع الموضة يسابق الوقت وانتشار كورونا

ينطلق أسبوع باريس للموضة اليوم في ظل أجواء صحّية غير مستقرّة فرضها ارتفاع نسب الإصابة بفيروس كوفيد19 من جديد مع بداية موسم الخريف. من المنتظر أن تمتد فعاليات هذا الحدث المنتظر بين 28 سبتمبر/أيلول و6أكتوبر/تشرين الأول، على أن تشهد غياب أسماء كبيرة في مجال الموضة.

العروض ستكون في جزء محدود منها مباشرة أما الجزء الأكبر فسيتمّ تقديمه عبر المنصّات الرقميّة التي سخّرت جهودها لجعل هذا الحدث ممكناً مهما كانت الظروف صعبة.

من أبرز الذين سيغيبون عن أسبوع باريس للأزياء الجاهزة الخاصة بربيع وصيف2021 نذكر: دار Saint Laurent التي أعلنت منذ أشهر أنها ستعتزل المشاركة في الروزنامة الرسميّة للعروض على أن تقدّم تصاميمها في وقت يناسبها. من الغائبين أيضاً دور: Celine، وBalenciaga، وElie Saab، وGivenchy، وMiu Miu، وLoewe، وMaison Margiela.

تشير روزنامة العروض إلى مشاركة 84 دار أزياء في أسبوع باريس للموضة هذا الموسم، من بينها 20 سيقدّمون عروضاً مباشرة أبرزهم: Dior، وChanel، وLouis Vuitton، وHermes، وKenzo، وBalmain، وChloe، وIsabel Marant...أما الدور التي ستقدّم عروضاً رقميّة بالكامل فيبلغ عددها حوالى 45 وستكون العروض الباقية خليطا من العالم الحقيقي والرقمي.

تتراوح أعداد الحضور عادةً في أبرز عروض أسبوع الموضة الباريسي بين 500 و2000 شخص، ولكن هذه المرة لن يُسمح بأن يتعدى عدد الحضور في العرض الواحد 100 شخص بهدف احترام قواعد التباعد الاجتماعي.

وقد أعلن اتحاد الخياطة الراقية والموضة الفرنسيّة عن افتتاح صالة عرض خاصة لتقديم مجموعات المواهب الجديدة في قصر طوكيو الشهير، على أن تكون هناك تغطية عبر الإنترنت للعروض التي تقام فيها. تمّ أيضاً إطلاق منصّة جديدة تسمح للمهتمين في كافة أنحاء العالم بمتابعة جميع فعاليات أسبوع باريس للموضة، التي ستنقل أيضاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي من "غوغل" إلى "يوتيوب"، و"إنستغرام"، و"فيسبوك" بالإضافة إلى التعاون مع "هايلنك" وهي وكالة التواصل الرقمي المستقل التي ستسمح للصينيين بمتابعة هذا الحدث المنتظر على الصعيد العالمي.