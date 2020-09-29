بالصور.. أول عارضة أزياء مصرية قصيرة القامة تعرض تصاميمها 

استطاعت نسمة يحيى (20 عاماً) من محافظة المنصورة، أول عارضة أزياء من قصار القامة في مصر، أن تجد حلاً لواحدة من المشكلات التي يواجهها قصار القامة في مصر، عند بحثهم على محلات ملابس تناسبهم، من خلال إطلاقها أول مجموعة من الأزياء الخاصة بقصار القامة وعرضها على مواقع التواصل الاجتماعي لكي تصل إلى أكبر عدد من قصار القامة في مصر.

وفي حديث لـ"العربية.نت" أشارت نسمة إلى أن "هذه المشكلة تواجهني منذ الصغر، فلا أجد ما يناسبني عند أي من محلات الملابس، وعدم وجود أي محلات مخصصة لقصار القامة، وكانت هذه بداية الفكرة بأن أنفذ مشروعاً بتصاميم تلائم قصار القامة في كل الأعمار المختلفة".

وتابعت نسمة بدأت الفكرة منذ أكثر من عام عندما قررت أن أتجه إلى مجال عروض الأزياء لحبي وشغفي في متابعة كل صيحات الموضة وعروض الأزياء، ولكن واجهتني مشكلة أنه لا يوجد ما يناسبني في كل المحلات لكي أعرضه، لذلك قررت أن أقوم برسم التصاميم وأختيار أنواع الأقمشة والتعاون مع "ترزي" لتنفيذ الفساتين التي سأقوم بعرضها.

ولم أجد أفضل من منصات التواصل الاجتماعي لكي أواجه نفسي والمجتمع لتقبل كل قصار القامة دون تنمر وحقهم في أن يكون لهم دور في كل المجالات دون خوف من التعرض للتنمر، وبالفعل لاقت المجموعة تفاعل رواد مواقع التواصل بشكل كبير، فتلقيت تشجيعا من الكثيرين لكي أستمر في تقديم هذه العروض ودعم قصار القامة.

وتابعت نسمة لم أحصل على أي دعم مادي خلال تنفيذي للمشروع، وأتمنى أن أستطيع توسعة مشروعي لكي يصل إلى كل ربوع مصر، ولكي أستطيع أن أكمل ما بدأته، فأنا مازالت أدرس بجامعة المنصورة، وحريصة على التفوق في دراستي بجانب حبي للتصاميم والموضة، وأن أكمل الدراسات العليا وأقوم بالتدريس في الجامعة.

وأضافت "لم تقتصر تصاميمي على فئة عمرية معينة، بل أعمل على أن أوفر لكل المراحل العمرية المختلفة، فهذه المشكلة لا تواجهها فئة محددة من قصار القامة بل نواجهها جميعاً".

أحلم أن أوسع مشروعي، وأن يصل إلى كل محافظات مصر وأن يصل إلى كل العالم العربي، حتى يصل إلى كل قصار القامة في كل مكان، وتشجيعهم على التعبير عن أنفسهم ومواجهة المجتمع دون الخوف من التنمر وتغيير وجهة نظرهم لقصار القامة، وتشجيع كل قصار القامة على الظهور وتحقيق أحلامهم دون خوف من المجتمع.

وأضافت نسمة "عائلتي دائماً مشجعة لي في كل مرحلة وكل خطوة أقوم بها في حياتي، بداية من تصاميمي التي بدأت فيها منذ صغري حتى قمت بتنفيذها وعرضها، ورغم كل الصعوبات التي كنت أواجهها ومن مخاوف الفشل إلا أنهم كانوا دائماً مشجعين لي".