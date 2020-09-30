هذا هو أفضل وقت لتنظيف بشرة الوجه

يُعتبر تنظيف بشرة الوجه أول الخطوات للعناية بها ومكافحة شيخوختها المبكرة، ولكن الاستفادة من هذه الخطوة مرتبط ارتباطاً مباشراً بتوقيتها فما هو أفضل وقت لتخليص الوجه من الشوائب وآثار المستحضرات، بالإضافة إلى مساعدة الخلايا على التجدد بالشكل السليم.

يؤثّر التوقيت الذي نختاره لتنظيف بشرة الوجه على فعالية هذه الخطوة. فقد أظهرت الدراسات التي أجريت في هذا المجال أن قبل النوم ليس التوقيت المثالي لتنظيف البشرة، ولذلك تلجأ النساء الكوريّات المعروفات باهتمامهن الشديد بالبشرة إلى تنظيفها عند المغيب لدى عودتهن من العمل إلى المنزل. وهذا ما يساهم في إزالة آثار الغبار، والتلوّث، والماكياج، والإفرازات التي تراكمت عليها طوال النهار.

سرّ البشرة الصحيّة:

يرتبط مظهر البشرة الصحي ارتباطاً مباشراً بالوقت الذي يتمّ تنظيفها فيه، إذ يؤثّر هذا التوقيت على فعالية المستحضرات المستعملة في هذا المجال. ويعود ذلك إلى أن وظيفة البشرة تتبدّل بين النهار والليل، ففي النهار تلعب البشرة دور حمايتنا من التلوّث والاعتداءات الخارجيّة أما في الليل فيقوم دورها على ترميم وتجديد خلاياها لتعزيز دورها الحامي لكامل الجسم.

تخضع خلايا البشرة مثل بقية خلايا الجسم إلى توقيت ساعتنا البيولوجيّة التي تنظّم وظائف الجسم وتضبط إيقاع نومنا. وتتأثّر عمليّة ترميم الخلايا بهذا التوقيت أيضاً مما يعني أنه بعد بداية الليل تنشط آليّة تجديد البشرة لنفسها وأن تنظيفها قبل هذه المرحلة يُفعّل هذه الآليّة أما تنظيف البشرة قبل النوم فيأتي خلال مرحلة تجددها ويعيق هذه الآليّة.

روتين العناية المناسب

يبقى التوقيت الأفضل لتنظيف البشرة: لدى العودة إلى المنزل في فترة بعد الظهر، فتنظيف البشرة خطوة ضروريّة يجب عدم إهمالها في أي ظرف، وهو مهمّ لدى وضع الماكياج خلال النهار أو عدمه كونه يخلّص سطح الجلد من جميع الشوائب المتراكمة عليه. وهذا ما يساعد البشرة على التنفّس بشكل أفضل ويؤمّن لها الراحة والنضارة التي تحتاجها كما يحميها من مظاهر الشيخوخة المبكرة.

يبدأ تنظيف البشرة، لدى العودة إلى المنزل، باستعمال مستحضر مزيل للماكياج يناسب طبيعتها. قد يكون على شكل زيت، أو حليب، أو ماء ميسيلير. أما الخطوة التالية فتكون باستعمال مستحضر راغٍ يزيل ما تبقّى من الشوائب عن سطح الجلد. في حال عدم وضع الماكياج يمكن الاكتفاء بالخطوة الثانية فقط على أن يليها استعمال مستحضر مرطّب للجلد.

في الصباح، يمكن عدم استعمال المستحضر الراغي والاكتفاء بإنعاش البشرة بالماء أو بلوشن يناسب طبيعتها، على أن يليه استعمال كريم مرطب قبل الانتقال إلى مرحلة الماكياج.