الحضور الافتراضي يواجه الجمهور الحي في عرض "بالمان"

استطاع وباء كورونا أن يبدل العديد من مظاهر صناعة الموضة وعروضها منذ تفشّيه في بداية العام الجاري. فقد حوّل أسابيع الموضة بجزء كبير منها إلى رقمية وألغى مفهوم "الموضة السريعة" موجهاً الأنظار نحو "الموضة المستدامة". وهو جمع جنباً إلى جنب بين الحضور الافتراضي والجمهور الحيّ ليتابعوا عارضات تتراوح أعمارهن بين العشرينات والستينات، أثبتن أن الموضة لا ترتبط بسنّ أو ثقافة أو شكل، وأن مفهومها العالمي عابر للأمكنة والأزمنة، وقادر على التكيّف مع أصعب الأزمات.

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يُعتبر أوليفييه روستينغ الذي يقف حالياً وراء نجاح دار Balmain الفرنسيّة العريقة أصغر المديرين الإبداعيين في العالم وأكثرهم تكيّفاً مع التغييرات التي فرضها انتشار وباء كورونا على صناعة الموضة. وهو حرص، من خلال عرضه الحي الذي قدّمه مؤخراً ضمن فعاليات أسبوع باريس للموضة، على الاحتفال بالذكرى الـ75 لتأسيس هذه الدار. وقد وجّه بهذه المناسبة تحيّة لمؤسسها بيار بالمان الذي توفي في العام 1982 تاركاً إرثاً غنياً في مجال صناعة الموضة.

على صوت تسجيلات سابقة لبيار بالمان، افتُتح عرض الدار بظهور روستينغ يسير وحيداً على ممشاه ليصل إلى نهايته ويجلس على كرسي مرتفع بانتظار بداية مرور العارضات. هذا الافتتاح الغريب تلاه ظهور عارضات مخضرمات انضممن إلى روستينغ وهن يرتدين بدلات رمادية بانتظار وصول العارضات والعارضين من الشباب.

أُحيط ممشى العرض بجانب من الحضور الحي، أما الجانب الآخر فوضعت على مقاعده شاشات كبيرة ظهر من خلالها مشاهير ونجوم عالميون من أصدقاء الدار وهم يتابعون بشكل مباشر العرض لعدم إمكانية انتقالهم إلى باريس نتيجة انتشار وباء كورونا.

طابع ثمانينيّات القرن الماضي كان الغالب على تصاميم مجموعة Balmain لربيع وصيف 2021، أما الألوان النيونيّة التي اعتمدها المصمم فنشرت جواً من الحيوية والفرح على الإطلالات، فيما ذكّر الحضور الكثيف للون الرمادي بالضغوط التي يعيشها سكان عالمنا اليوم.

شكّلت السترة ذات الكتفين العريضين والمرتفعين القطعة الأبرز في هذه المجموعة، وقد تمّ تنسيقها مع سراويل تلتصق بالجسم. خامة الدنيم ظهرت أيضاً بكثافة وتناسقت مع التصاميم الملوّنة والبرّاقة، كما حضر "اللوغو" الجديد للدار الذي يمثل الحرفين الأولين من اسم بيار بالمان بقوة على الأزياء والأكسسوارات. تعرّفوا على بعض إطلالات مجموعة Balmain من الأزياء الجاهزة لربيع وصيف 2021 فيما يلي.