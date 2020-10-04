وفاة مصمم أزياء شهير بكورونا

توفي مصمم الأزياء العالمي، كنزو تاكادا، عن عمر يناهز 81 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا.

وصرح المتحدث الرسمي، باسم شركة "كينزو"، أن مصمم الأزياء العالمي كينزو تاكادا، توفي، الأحد، في مستشفى "نويي سور سين" بالقرب من باريس، نتيجة إصابته بفيروس كورونا، حسب ما تناقلته وسائل إعلام.

وولد كينزو تاكادا، الرئيس الفخري للاتحاد الآسيوي للأزياء، في اليابان، ثم انتقل عام 1965 إلى باريس لدراسة تصميم الأزياء، وفي عام 1970 افتتح أول متجر له أطلق عليه اسم "ذي جونجل جابز"، كما قدم أول عرض أزياء له في جاليري فيفيان.

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في سنة 1993 كان على كينزو تاكادا تسجيل الدار بشكل رسمي بحيث يمكنه بيع مجموعاته الخاصة التي أصبحت عالمية في ذلك الوقت.

وتقاعد مصمم الأزياء عام 1999 وكان آخر عرض له في زينيث في باريس حضره 4000 شخص، وبعد 5 سنوات عاد تاكادا كمصمم ديكور وأطلق مفهوماً جديداً أطلق عليه اسم "جوكان كوبو".

عام 1994، زين كينزو تاكادا "بونت نيوف" في باريس بالزهور، احتفالا منه بالصيف، ووضع 32.000 زهرة.