الموز يُقدّم حلوله لأصعب مشاكل البشرة والشعر

يندرج الموز ضمن أكثر الفاكهة استهلاكاً في العالم، فطعمه اللذيذ يُغري الكبار والصغار على السواء. ولكن هل تعلمون أن غناه بالمعادن والفيتامينات يجعل منه مفيداً جداً في مجال العناية بالبشرة والشعر لدى إدراجه في الروتين التجميلي الأسبوعي؟

تُساهم فاكهة الموز في تغذية وترطيب الجلد، فغناها بالفيتامينA يُعزّز رطوبته ويحميه من الجفاف كما يمدّه بالعناصر الغذائية التي يحتاج إليها.

تلعب هذه الفاكهة أيضاً دوراً فعالاً في مجال تقشير البشرة وضبط إفرازاتها الزهميّة، أما غناها بمضادات الأكسدة فيجعل منها أشبه ببوتوكس طبيعي يحمي من تكوّن الخطوط الرقيقة والتجاعيد. كما أن غنى الموز بالعناصر المضادة للالتهابات مثل الزنك، والمنغنيز، والفيتامينA يجعله مفيداً في تفتيح لون البشرة ومعالجة حب الشباب.

قناع مغذٍّ لبشرة الوجه ومعزّز لشبابها:

للعناية بالبشرة الفاقدة للحيوية يُنصح بهرس حبة ناضجة من الموز ثم خلطها ببضع قطرات من زيت الأفوكادو للحصول على عجينة يسهل تطبيقها كقناع على الوجه. يمكن لقوام هذا القناع أن يكون سائلاً، لذلك يُنصح بالتمدد بعد وضعه وتركه على البشرة لمدة 15 دقيقة قبل شطفه بالماء الفاتر.

قشور الموز لمحاربة الزيوان:

إنها أسهل حيلة للتخلّص من الزيوان الناتج عن زيادة الإفرازات الزهميّة وتكدّسها داخل مسام البشرة. يكفي تمرير الجانب الداخلي من قشور الموز على مناطق ظهور الزيوان يومياً للتخلص من هذه المشكلة.

مقشّر الموز لبشرة ناعمة ومخمليّة:

عند خلط الموز الناضج المهروس مع السكر تحصلون على مقشّر طبيعي فعّال جداً على البشرة. فهو يخلّصها من الخلايا الميتة المتراكمة على سطحها ويغذّيها في الوقت نفسه، كما يرطبها ويتركها ناعمة الملمس. يُطبّق هذا الخليط بحركات دائريّة على بشرة الوجه ويُدلّك لبضع دقائق قبل شطفه بالماء الفاتر ثم البارد. يُنصح بتطبيقه مرة أسبوعياً للحفاظ على بشرة في منتهى النعومة.

فوائد الموز للعناية بالشعر:

إن غنى الموز بمضادات الأكسدة ومضادات البكتيريا يجعل منه مفيداً في علاج القشرة الناتجة عن الجفاف والإصابات الفطريّة أو البكتيريّة. وهو يلعب دوراً أساسياً في ترطيب فروة الرأس وتنعيم الشعر بفضل غناه بالبوتاسيوم والكالسيوم والفيتامينات. وهي جميعها عناصر تساهم في تغذية الشعر ومدّه بالنعومة واللمعان. كما تساهم مضادات الأكسدة الموجودة في الموز بتقوية الشعر وتعزيز نموّه. وهي تخفّف من الإجهاد التأكسدي الذي يشكّل سبباً أساسياً للشعر الفاقد للحيوية.

قناع مرطب للشعر ومعزّز لنموّه:

لتحضير هذا القناع، يكفي هرس حبة ناضجة من الموز وخلطها بالقليل من الحليب السائل وملعقة صغيرة من بودرة الكاكاو. يُطبّق هذا القناع على الشعر ويُترك لفرة تتراوح بين 20 و30 دقيقة. يُغلّف الشعر بعد تطبيقه بمنشفة دافئة على أن يتمّ شطفه جيداً بالماء الدافئ قبل غسل الشعر بالشامبو الذي تستعملونه عادةً. يُستعمل هذا القناع مرة أسبوعياً لترطيب الشعر وتعزيز نعومته ولمعانه.

قناع مغذٍّ ومقوٍّ للشعر:

يعمل هذا القناع على العناية بالشعر المتعب ومدّه بالحيوية، كما يساهم في تغذيته وترطيبه. لتحضيره يكفي خلط مقدار فنجان من الماء وربع فنجان من خل التفاح مع حبة من البيض، ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، نصف حبة من الموز، ونصف حبة من الأفوكادو. يُطبّق هذا القناع على فروة الرأس ثم يُسرّح الشعر بمشط عريض يساهم في توزيعه من جذور الشعر حتى أطرافه. وهو يُترك عليه لمدة 20 دقيقة قبل شطفه جيداً بالماء الدافئ وغسله بالشامبو الذي تستعملونه عادةً.