كنزو ودّع عالم الموضة بعد أن فتك به كورونا

خسر المصمم الياباني كنزو تاكادا معركته ضدّ فيروس كورونا. وقد توفي يوم أمس في أحد المستشفيات الفرنسيّة عن عمر 81 عاماً. وأتى خبر وفاته بعد بضعة أيام فقط على تقديم دار Kenzo مجموعتها الجديدة من الأزياء الجاهزة ضمن فعاليات أسبوع باريس للموضة المستمرة حتى يوم الثلاثاء القادم.

يُعرف تاكادا بأنه أول مصمم ياباني استطاع أن يخرج من دائرة المحليّة وينطلق عالمياً. وهو ترك بلدته "هيميجي" مبحراً باتجاه أوروبا في العام 1964، ليبدأ حياته المهنيّة في مجال الموضة من باريس حيث قدّم أول عرض أزياء له في العاصمة الفرنسيّة خلال العام 1970 ليتحوّل إلى أول مصمم ياباني يحقق نجاحاً في ساحات الموضة الفرنسيّة.

أسّس كنزو تاكادا دار أزيائه الفاخرة في العام 1970، وقد توسعت مع مرور الأيام لتقدّم بالإضافة إلى المجموعات النسائيّة مجموعات رجاليّة ومستحضرات عناية بالبشرة وعطور. وهي اليوم جزءاً من LVMH أحد أكبر مجموعات الأزياء في العالم التي تضمّ أرقى دور الأزياء العالميّة أمثال Christian Dior، وLouis Vuitton، وFendi، وMarc Jacobs.

hستمر تاكادا كمدير إبداعي لدار أزيائه حتى العام 1999 عندما قرر الاعتزال، أما المدير الإبداعي الذي يهتمّ بالعلامة حالياً فهو فيليبي أوليفييرا باتيستا الذي أشرف على آخر مجموعاتها وهي مجموعة الدار لربيع وصيف2021 التي تمّ تقديمها منذ أيام قليلة في باريس وتناولت موضوع مُربيّ النحل حيث تزيّن العارضون بقبعات من وحي ألبستهم.

عُرف كنزو تاكادا بتصاميمه التي تغزوها الألوان والأحجام والطبعات الضخمة. وهو كان صاحب شعار "العالم جميع" وأراد أن يتذكره العالم على أنه المصمم الذي عبر الحدود. وقد نعاه المتحدث باسم دار أزيائه قائلاً: "مع أكثر من 8000 تصميم قدّمه لم يتوقف كنزو عن الاحتفال بالموضة وفن الحياة". أما عمدة باريس آن هيدالغو فنعته قائلة: "كان مصمماً صاحب موهبة كبيرة وقد أولى للون والضوء مكانة مميّزة في عالم الموضة. إن باريس تبكي أحد أبنائها اليوم".