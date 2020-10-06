10 زيوت هي الأفضل لتعزيز شباب البشرة والشعر

شهدنا مؤخراً إقبالاً على استعمال مستحضرات العناية بالبشرة والشعر ذات الصيغ الزيتية. ويعود هذا إلى دور هذه المستحضرات المتعدد الوظائف والفوائد في مجال العناية بالبشرة والشعر وحمايتهما من مظاهر الشيخوخة المبكرة.

تعرفي فيما يلي على 10 زيوت نباتية أثبتت فعاليتها في هذا المجال.

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تتميز الزيوت النباتية بغناها بالحوامض الدهنية الأساسية. وهي تترك على سطح البشرة والشعر طبقة دهنية تعزز ترابط الخلايا وتحافظ على الرطوبة فيها، وهذا ما يؤمن تغذيتها، وترطيبها، وحمايتها من الجفاف.

تركيبات جديدة ومتطورة

شهدت تركيبات الزيوت التجميلية تطوراً كبيراً يفسر الإقبال على استعمالها، فالأنواع الجديدة منها تؤمن ملمساً جافاً مباشرة بعد تطبيقها. ويتضمن الزيت الجاف عادة في تركيبته زيوتاً معدنية ونباتية بالإضافة إلى السيليكونات والإسترات المركبة، ما يجعل من تركيبته أسهل للرش على البشرة أو الشعر والنفاذ إلى عمقها دون الحاجة إلى تدليكها لفترة طويلة.

لكن تجدر الإشارة إلى أن المواد المركبة التي تُضاف إلى الزيوت لا تتمتع بأي تأثير في مجال التغذية وأنه كلما كان الزيت جافاً انخفضت قدرته على التغذية. غير أنه تتوفر في الأسواق أيضاً أنواعاً من الزيوت الجافة تحتوي فقط على مكونات طبيعية أو حتى عضوية دون سواها.

استعمالات الزيوت النباتية على الجسم

• يُطبق الزيت النباتي على البشرة بعد الحمام لتغذيتها وتعزيز نعومتها، على أن يتم تدليكه بحركات دائرية على كامل الجسم أو على المناطق الأكثر جفافاً منه.

• يُضاف مقدار ملعقة كبيرة من الزيت النباتي إلى ماء الاستحمام مما يساعد على تغذية البشرة بالعمق وتنعيم سطحها.

استعمالات الزيوت النباتية على الوجه

• يتم تطبيق بضع قطرات من الزيت النباتي مباشرة على بشرة الوجه بعد تسخينها بين راحتي اليدين، على أن يتم تدليكها بحركات تملس البشرة من وسط الوجه باتجاه الجانبين.

• تُضاف بضع قطرات من الزيت النباتي إلى كريم الليل مما يساعد على تأمين عناية إضافية بالبشرة الجافة والفاقدة للحيوية خاصة بعد العطلة الصيفية. فهي تساعد على تغذية البشرة وإكسابها الليونة المطلوبة.

• يُنصح بتجنب تطبيق الزيوت على بشرة الوجه صباحاً لتجنب لمعانها طوال النهار، كما يُنصح بتجنب استعمالها على البشرات الدهنية والتي تعاني من بثور.

استعمالات الزيوت النباتية على الشعر

• تُضاف بضع قطرات من الزيت النباتي إلى عبوة الشامبو التي تستعملونه مما يكسبه مفعولاً مغذياً ومنعماً للشعر.

• يُطبق الزيت النباتي كقناع على الشعر ويُترك لمدة نصف ساعة قبل شطفه بالماء ثم غسل الشعر بالشامبو.

أي زيوت هي الأفضل للبشرة والشعر؟

• زيت لسان الثور المضاد للشيخوخة: يتميز بغناه بالحوامض الدهنية، وهو زيت مضاد للتجاعيد ومجدد للبشرة يحمي من الجفاف ويعمل على تقوية وتنشيط الشعر.

• زيت اللوز المهدئ: استعماله منتشر جداً. وهو غني بالفيتامينات من فئة A وE، ويتمتع بخصائص مغذية، مرممة، ومضادة للترهل. كما أنه مثالي للبشرات الجافة والفاقدة للحيوية.

• زيت الأرغان المضاد للأكسدة: يتميز بغناه بالفيتامين E ومضادات الأكسدة. وهو يتمتع بخصائص مغذية، مرممة، ومضادة للترهل كما أنه مفيد جداً للبشرات الجافة والفاقدة للحيوية.

• زيت الكاميليا المقوي: يتميز بغناه بحمض الزيتيك أوميغا 9، وهو شديد التغذية رغم ملمسه الجاف. يُعرف برائحته القوية ويُستعمل بكميات قليلة جداً نظراً لتركيبته الحساسة والباهظة الثمن.

• زيت الأرز المرطب: يُستعمل بشكل خاص للعناية بالشعر كون تركيبته قريبة جداً من تركيبة ألياف الشعر. وهو يعمل على تغذيته وتعزيز نموه.

• زيت الماكاداميا المليّن: هو جاف من حيث تكوينه، تمتصه البشرة بسرعة ليعمل على تغذيتها وتهدئتها وتليينها. وهو يناسب البشرات الحساسة.

• زيت زهرة الربيع المجدّد: يحتوي على الفيتامينE والحوامض الدهنيّة أوميغا6. وهو يتميّز بخصائصه المنعّمة والمجدّدة التي تعيد تشكيل البشرة وحمايتها من التجاعيد.

• زيت البندق المنعّم: هو زيت جاف يتميز بخصائصه المنعّمة جداً. يُستعمل للبشرات المختلطة، الدهنية، والمعرضة للإصابة بحب الشباب كونه يساعد على تنظيم الإفرازات الزهمية.

• زيت الزيتون المغذي للشعر: يتميز بغناه بالفيتامينات من فئة A وE. يقوي الشعر الرقيق والمقصّف. ويُستعمل كقناع لتغذية الشعر قبل غسله بالشامبو.

• زيت السمسم المقوي للبشرة والشعر: يتميز بغناه بالفيتامين E، والبروتينات، والأملاح المعدنية. كما يحتوي على مضادات للأكسدة طبيعية وحوامض دهنية أساسية تعزز قدرته على إعادة تشكيل أنسجة البشرة كما يقوي ألياف الشعر ويقيه من التقصف.