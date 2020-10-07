الأرجيريلين يؤمّن مفعول البوتوكس دون إزعاج الحقن

يتميّز الأرجيريلين بأنه مكوّن فعّال جداً في تمليس التجاعيد عند تواجده في تركيبة الكريمات التجميليّة، وهو يؤمّن مفعول البوتوكس دون الحاجة إلى تقنيّات الحقن واستعمال الإبر التي ينزعج منها الكثيرون.

موضوع يهمك مع بداية فصل الخريف تواجه البشرة العديد من المشكلات، أبرزها جفاف الجلد، وما ينتج عنه من أمراض، فما هي الطرق المثلى لتجنب... هذه أبرز مشكلات البشرة في فصل الخريف.. وكيف نتجنبها؟ العربية ستايل

إذا كان استعمال تقنيّات الحقن التجميليّة تزعجكم وتترددون في الخضوع لجلسات البوتوكس المملّسة للتجاعيد، ندعوكم للتعرّف على هذا المكوّن التجميلي الذي بدأ يدخل في تركيبة الكريمات التجميليّة ليؤمّن المفعول نفسه الذي تؤمنه الحقن في هذا المجال. إنه الأرجيريلين الذي يؤثّر على التقلّصات العضليّة المسبّبة للتجاعيد من خلال تطبيقه على سطح البشرة.

بدأ العمل على هذا المكوّن منذ أكثر من سنتين في أحد مختبرات مدينة برشلونة الإسبانيّة، ويُعتبر الأرجيريلين أحد أنواع البيبتيدات المركّبة التي تتمتع بمفعول مضاد للتجاعيد مشابه لمفعول البوتوكس، وهو عند تطبيقه على البشرة يملّس التجاعيد التعبيريّة كونه يؤثّر على مناطق التقلّصات العضليّة التي تسببها.

كما أنه مفيد في تمليس تجاعيد محيط العينين والجبين التي تظهر عادةً قبل سواها من تجاعيد الوجه.

ويخفّف الأرجيريلين من حركة العضلات مما يساهم في جعل تعابيره أكثر راحة ويساعد البشرة على استعادة قوّتها ونعومة ملمسها.

- تأثيرات أخرى مضادة للتجاعيد:

تأثير الأرجيريلين المرخّي للعضلات يساهم أيضاً في تنشيط إنتاج الكولاجين والإلستين اللذي يحافظان على اكتناز البشرة، ونعومتها بالإضافة إلى مرونتها ومظهرها المشدود والمفعم بالحيويّة. وهو يتميّز بمفعوله السريع حيث يساعد على تمليس التجاعيد بنسبة 30% في شهر واحد فقط.

إلى ذلك، استطاع هذا المكوّن أن يثبت بأن استعماله سهل وآمن على البشرة وأن نتائجه سريعة خاصةً إذا تمّ استعماله مرتين يومياً على بشرة نظيفة وقبل تطبيق المرطّب أو كريم الحماية من الشمس.

وتجدر الإشارة إلى ضرورة تجنّب استعمال الكريمات الغنيّة بالأرجيريلين مع كريمات تحتوي على فيتامينC كونها مكوّنات تبطل مفعول بعضها البعض.