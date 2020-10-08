7 اتجاهات ربيعيّة أطلقتها عروض باريس للأزياء الجاهزة

استطاع أسبوع باريس للأزياء الجاهزة أن يختصر خلال 8 أيام أبرز اتجاهات الموضة الخاصة بالربيع والصيف القادمين، والتي تمّ تقديمها من خلال عروض حيّة حيناً وافتراضيّة حيناً آخر بسبب التدابير الصحيّة التي فرضها انتشار وباء كورونا على الصعيد العالمي. تعرّفوا فيما يلي على أبرز خطوط الموضة التي ستكون رائجة في الموسم المقبل حسب أسبوع باريس للموضة.



1- الحواشي المزمومة:

تعود موضة الحواشي المزمومة بحلّة جديدة في مجموعات الربيع والصيف المقبلين. فهي تبدو أكثر إنسيابيّة ونعومة لتظهر على أطراف الأثواب والتنانير، وحتى السراويل. وقد رصدناها في تصاميم Loewe، وAltuzarra، وAlexandre Vauthier.

2- الخطوط الملوّنة:

بعد ظهور هذه الخطوط بكثافة في عروض أسبوع لندن للموضة، يبدو أنها انتقلت إلى أسبوع باريس لإضفاء لمسات من الانتعاش، والحيوية، وحتى المرح على مجموعات Gabriela Hearst، وJW Anderson، وRick Owens، وDries Van Noten، وDior.

3- أغطية الوجه:

تكرّر ظهور العديد من العارضات بأغطية على الرأس وحتى على الوجه في مجموعات أسبوع باريس للموضة. وهي أتت لتضفي طابعاً درامياً على الإطلالات يصعب اعتماده في الحياة اليوميّة ولكنها ليست بعيدة عن الواقع في زمن أصبح فيه القناع الحامي من كورونا الأكسسوار الأبرز المرافق لجميع إطلالاتنا مع انتشار هذا الوباء. وقد رصدنا أغطية الرأس في عروض Maison Margiela، وKenzo، وMarine Serre، وThom Brown.

4- الخامات الشبكيّة:

ظهرت هذه الخامات المفرّغة في مجموعات أسبوع لندن أولاً ثم في المجموعات الباريسيّة، حيث أتت مستوحاة من أجواء المحيطات واتخذت طابعاً رياضياً ليتمّ تنفيذها على شكل تنانير، أثواب شفافة، وقمصان تلوّنت بمعظمها بالأبيض والأسود كما في مجموعات Hermes، وBalenciaga، وLonchamp، وDries Van Noten.

5- إشراقة البرتقالي:

يبدو أن البرتقالي كن اللون الساكن في أذهان المصممين لدى تحضيرهم لمجموعات الربيع والصيف المقبلين، إذ تكرّر ظهوره بتدرجاته المشرقة في مجموعات Issey Miyake، وRalph&Russo، وAltuzarra، وNina Ricci.

6- البدلات الكاجوال:

تخلّت البدلات عن طابعها الكلاسيكي في مجموعات الربيع والصيف المقبلين. وهذا ما يفسّر اعتمادها للخامات المريحة، والقصّات الواسعة، والألوان النيونيّة أحياناً لتتماشى مع أسلوب حياتنا الذي أصبح محكوماً بالتباعد الإجتماعي والعمل من المنزل نتيجة انتشار وباء كورونا.



7- الأثواب البيضاء القطنيّة:

هي الزيّ الصيفي المثالي نظراً لطابعه الحيويّ والمنعش الذي يتماشى مع أجواء هذا الفصل وحرارته المرتفعة. ولذلك رأيناها في العديد من عروض أسبوع باريس للموضة وتحديداً لدى Chanel، وElie Saab، وVivienne Westwood.