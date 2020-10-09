4 مستحضرات كافية لروتين عناية مضاد للتجاعيد

إثقال البشرة بعدد كبير من مستحضرات العناية لا يعني بالضرورة حمايتها من التجاعيد. هذا ما أكّدته دراسة جديدة كشفت أن استعمال 4 مستحضرات فقط كفيل بتأخير ظهور التجاعيد المبكرة، كونها تلبّي الحاجات الأساسيّة للبشرة في مجال الحفاظ على الشباب لأطول فترة ممكنة.

فما هي هذه المستحضرات؟

عندما يتعلّق الأمر بالعناية بالبشرة، فإن الخيارات المتاحة أمامنا واسعة ومتنوّعة. ولكن بين المركّبات المتطوّرة والمكوّنات الطبيعيّة، يصعب علينا في العديد من الأحيان اختيار المستحضرات الفعّالة لروتين تجميلي مضاد للتجاعيد. ولتجنّب الوقوع في فخّ الحيرة والتردد، يحدّد أطباء متخصصون في العناية بالجلد الروتين التجميلي المثالي الذي يسمح بمحاربة التجاعيد وتأخير المظاهر المبكرة لشيخوخة البشرة.

يوصي الخبراء في هذا المجال بضرورة عدم إثقال سطح الجلد بمستحضرات ليس بحاجة إليها، والتركيز على اعتماد خطوات بسيطة وخيارات مناسبة في هذا المجال. إذ إن سرّ الحفاظ على بشرة شابة يعتمد على اختيار مستحضرات تؤمن لها حاجتها من الوقاية، والعناية والحماية.

روتين بسيط وشديد الفعالية

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تشير الاختبارات إلى ضرورة أن يتضمّن الروتين اليومي المثالي للعناية بالبشرة 4 خطوات أساسيّة:

• استعمال منظّف للبشرة صباحاً ومساءً، على أن يكون ذات نوعيّة جيّدة ويتناسب مع طبيعتها وحاجاتها، مع الحرص على اختياره بتركيبة ناعمة على الجلد ومرطّبة في الوقت نفسه. وذلك بهدف حماية البشرة من الجفاف الذي يسبب ظهوراً مبكراً للخطوط الرقيقة والتجاعيد.

• الخطوة الثانية بعد التنظيف الصباحي تكون باستعمال كريم مرطّب يحافظ على ترطيب البشرة، وانتعاشها، واكتنازها كما يحميها من الجفاف.

• بعد التنظيف المسائي تحتاج البشرة إلى كريم غنيّ بالريتينويدات التي تعتبر أقوى المكوّنات المضادة للتجاعيد. وهي تؤثّر أيضاً على تفتيح البشرة وحمايتها من الكلف، كما تعزّز إنتاج الكولاجين وتحافظ على ليونة البشرة. وهي عند تطبيقها في المساء تدعم الآليّة الطبيعيّة لتجدّد البشرة خلال الليل.

• أما الخطوة النهائيّة الضروريّة فهي باستعمال كريم حماية من الشمس لا يقلّ رقم حمايته عن 30spf، كونه يحمي الجلد من مخاطر أشعة الشمس، التي تُعتبر المسبب الأول للشيخوخة المبكرة التي تطال البشرة.