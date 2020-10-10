هيفا وهبي ترسم ملامح موضة الخريف في "أسود فاتح"

يلقى مسلسل "أسود فاتح" الذي تقوم ببطولته النجمة هيفا وهبي ويُعرض على قناة "شاهد vip" نجاحاً كبيراً تتردد أصداؤه على وسائل التواصل الاجتماعي.

تجسّد هيفا في هذا المسلسل دور امرأة قوية الشخصيّة وجريئة في مواقفها وخياراتها. وتأتي إطلالاتها في هذا المجال لتعكس ما تتمتع به من ثقة وأناقة، ولترسم ملامح موضة هذا الخريف من خلال أزياء تقدم الخطوط الكلاسيكية بأسلوب عصري. تعرّفوا على أبرز الإطلالات التي ظهرت بها هيفا في الحلقات الأولى من هذا المسلسل واستوحوا منها أفكاراً لإطلالاتكن في الموسم الجديد.

- في الحلقة الأولى من هذا المسلسل لفتت هيفا الأنظار بثوب باللون الأحمر من Paula Knorr تميّز بقماشه الشفاف المزيّن بنقاط البولكا، الكشاكش، التي تعتبر من أبرز سمات موضة هذا الموسم. وقد نسّقته مع حذاء باللون نفسه من Gianvito Rossi.

- يبدو أن الأحمر هو من الألوان المفضّلة لشخصيّة رانيا خطّاب التي تجسّدها هيفا. فقد اعتمدته في أكثر من إطلالة، حيث ظهرت في أحد مشاهد "أسود فاتح" بسترة "بلايزر" من الجلد الأحمر تزيّنت بأزرار ذهبيّة وحملت توقيع دار Alexandre Vauthier. كما ظهرت بقميص من الحرير الأحمر تحمل توقيع Balenciaga تميّزت بياقتها العالية وكمّيها الطويلين، وقد نسّقتها مع أقراط كبيرة من Chanel. وظهرت أيضاً بمعطف من الجوخ باللون الأحمر الداكن من Gucci نسّقته مع حذاء "ستيليتو" أسود وحقيبة يد باللون نفسه.

- من القطع الكلاسيكيّة الملامح التي ظهرت بها هيفا، سترة "بلايزر" باللون الرمادي تزيّنت بأزرار ذهبيّة وحملت توقيع دار Balmain بالإضافة إلى معطف من الجوخ باللون الأخضر من Isa Arfen نسّقته مع حقيبة يد باللون نفسه من Mark Cross.

- حرصت هيفا على اختيار أزياء تتميّز ببساطتها وتحافظ على أناقتها لفترة غير محدودة، ومنها ثوب أسود حمل توقيع دار Dolce&Gabbana نسّقته مع جوارب شبكيّة وحذاء "ستيليتو" باللون الأزرق النيلي.

- شكّلت البدلات أحد الخيارات التي اعتمدتها الشخصيّة التي تجسّدها هيفا في "أسود فاتح". وقد لفتتنا ببدلة بيضاء حملت توقيع المصممة اللبنانية نتالي كرم نسّقتها مع "توب" من الدانتيل الأسود وحقيبة من الجلد باللون النفسجي من Tom Ford.

- أولت هيفا اهتماماً كبيراً بأكسسواراتها، ومن القطع اللافتة التي ظهرت بها ساعة Royal Oak 37mm من Audemars Piguet مصنوعة من الذهب الوردي ومرصّعة بالماس.