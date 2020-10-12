أزياء الأميرة ديانا تعود بعد أكثر من عقدين على وفاتها

بعد 23 عاماً على غيابها، ما زالت الإطلالات الأيقونيّة للأميرة البريطانيّة الراحلة ديانا حاضرة في الأذهان والذكريات. وهي تطالعنا من جديد مع عودة موضة ثمانينيّات وتسعينيّات القرن الماضي التي تغزو مجموعات الأزياء الخاصة بالعام 2020.

بحضورها وغيابها، استطاعت الأميرة ديانا أن تحافظ على مكانتها كأيقونة للموضة والجمال. فإطلالاتها التي تنسّق بين سترة "البلايزر" وسروال الدنيم، سروال راكبي الدراجات و"السويت-شيرت" القطنيّة، القميص الأبيض الواسع والبنطلوان ذو الخصر المرتفع...ما زالت حاضرة في الأذهان. وهي تعود من جديد لتشكّل جزءاً من موضة الموسم الحالي.

هذا ما دفع علامة Rowing Blazers الأميركيّة، المعروفة بأسلوبها الريترو في تصميم الأزياء، إلى إصدار مجموعة جديدة من الأزياء تستذكر أناقة الأميرة ديانا وتحيي بعض معالم موضة الثمانينيّات. وقد أقدمت على هذه الخطوة بعد أن أخذت موافقة المصممين الأساسيين لهذه القطع. تضمّ هذه المجموعة كنزتين شهيرتين ظهرت بهما الأميرة ديانا عدة مرات.

كنزة "النعجة السوداء" التي تتميّز بلونها الأحمر وبالنعاج البيضاء التي تزيّنها، وتتوسطها نعجة سوداء واحدة. تحمل هذه الكنزة توقيع المصممين سالي موير وجوانا أوزبورن، اللتين كشفتا أن ديانا كانت أول فرد في العائلة الملكيّة البريطانيّة تهتم بالموضة. وهي كانت تُعرف بأسلوبها الشبابي الجريء كما كانت تستمتع باختيار أزيائها وتنسيقها بأسلوب رائع.

كنزة "أنا فاخرة" بلونها المرجاني المبودر، والتي تزيّنها عبارة I’m a luxury. وقد حملت توقيع المصممين جورج هوستلر وجيل برانديث، اللذين كشفا أن الأميرة ديانا كانت معجبة بتصاميمهما التي تسمح لها بالتميّز وتتناسبان مع ذوقها الراقي، والجريء، والميّال نحو المرح. الكنزتان متوفرتان حالياً للبيع على موقع علامة Rowing Blazers وبسعر يبلغ 366 دولاراً أميركياً.