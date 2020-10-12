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أزياء الأميرة ديانا تعود بعد أكثر من عقدين على وفاتها

المصدر: العربية.نت - رانيا لوقا
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بعد 23 عاماً على غيابها، ما زالت الإطلالات الأيقونيّة للأميرة البريطانيّة الراحلة ديانا حاضرة في الأذهان والذكريات. وهي تطالعنا من جديد مع عودة موضة ثمانينيّات وتسعينيّات القرن الماضي التي تغزو مجموعات الأزياء الخاصة بالعام 2020.

كنزة أنا مترفة بحلتها الجديدة كنزة أنا مترفة بحلتها الجديدة

بحضورها وغيابها، استطاعت الأميرة ديانا أن تحافظ على مكانتها كأيقونة للموضة والجمال. فإطلالاتها التي تنسّق بين سترة "البلايزر" وسروال الدنيم، سروال راكبي الدراجات و"السويت-شيرت" القطنيّة، القميص الأبيض الواسع والبنطلوان ذو الخصر المرتفع...ما زالت حاضرة في الأذهان. وهي تعود من جديد لتشكّل جزءاً من موضة الموسم الحالي.

كنزة النعجة السوداء بحلتها الجديدة كنزة النعجة السوداء بحلتها الجديدة

هذا ما دفع علامة Rowing Blazers الأميركيّة، المعروفة بأسلوبها الريترو في تصميم الأزياء، إلى إصدار مجموعة جديدة من الأزياء تستذكر أناقة الأميرة ديانا وتحيي بعض معالم موضة الثمانينيّات. وقد أقدمت على هذه الخطوة بعد أن أخذت موافقة المصممين الأساسيين لهذه القطع. تضمّ هذه المجموعة كنزتين شهيرتين ظهرت بهما الأميرة ديانا عدة مرات.

الأميرة ديانا ترتدي كنزة النعجة السوداء الأميرة ديانا ترتدي كنزة النعجة السوداء

كنزة "النعجة السوداء" التي تتميّز بلونها الأحمر وبالنعاج البيضاء التي تزيّنها، وتتوسطها نعجة سوداء واحدة. تحمل هذه الكنزة توقيع المصممين سالي موير وجوانا أوزبورن، اللتين كشفتا أن ديانا كانت أول فرد في العائلة الملكيّة البريطانيّة تهتم بالموضة. وهي كانت تُعرف بأسلوبها الشبابي الجريء كما كانت تستمتع باختيار أزيائها وتنسيقها بأسلوب رائع.

الأميرة ديانا ترتدي كنزة أنا مترفة الأميرة ديانا ترتدي كنزة أنا مترفة

كنزة "أنا فاخرة" بلونها المرجاني المبودر، والتي تزيّنها عبارة I’m a luxury. وقد حملت توقيع المصممين جورج هوستلر وجيل برانديث، اللذين كشفا أن الأميرة ديانا كانت معجبة بتصاميمهما التي تسمح لها بالتميّز وتتناسبان مع ذوقها الراقي، والجريء، والميّال نحو المرح. الكنزتان متوفرتان حالياً للبيع على موقع علامة Rowing Blazers وبسعر يبلغ 366 دولاراً أميركياً.

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