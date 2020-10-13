زيت الفيتامين E يعيد للشعر حيويته المفقودة في الخريف

يُعتبر زيت الفيتامينE الحليف المثالي للشعر الجاف والفاقد للحيوية على أبواب الخريف. إذ يساهم إدراجه في روتين العناية التجميلية بإصلاح ما أفسده الصيف وبتعزيز قوة الشعر ونموه.

يُعرف زيت الفيتامين E بخصائصه المفيدة للصحة والبشرة. ولكنه يتمتع أيضاً بفوائد عديدة بالنسبة للشعر وفروة الرأس. وهو يُشكّل علاجاً مثالياً للشعر التالف والذي يعاني من التساقط والنقص في التغذية والترطيب.

ما هي أبرز فوائد هذا الزيت؟

يتميّز زيت الفيتامين E بغناه بمضادات الأكسدة، وهو يُعرف بقدرته على تقوية الشعر وحماية أليافه من خلال محاربة الإجهاد التأكسدي والجذيرات الحرة المسؤولين عن تلف الخلايا المكوّنة لجريبات الشعر. يلعب هذا الزيت أيضاً دوراً عازلاً للشعر مما يؤمّن له حماية من التكسّر والتقصّف، ومن الأضرار التي تسببها أدوات التصفيف الكهربائية.

كيف يؤمّن حماية من تساقط الشعر؟

يُشتهر زيت الفيتامين E بخصائصه المغذية والمجدّدة. وهو يوصف للعناية بالشعر الجاف والفاقد للحيوية، ويُعتبر المكوّن المثالي في فترات الإجهاد النفسي والاضطرابات الهرمونية. كما أن استعماله مفيد في حالات الشعر الخفيف وتساقط الشعر. يتميّز زيت الفيتامين E بتركيبته الغنيّة وهو يناسب الشعر السميك، أما في حالة الشعر الخفيف فيُنصح بإضافته إلى مستحضر عناية بالشعر كالشامبو أو البلسم مثلاً قبل الاستعمال. يعمل زيت الفيتامين E على إعادة الحيوية واللمعان إلى الشعر مما يجعل منه حليفاً مثالياً للشعر المصبوغ.

ما هي أفضل الأساليب لاستعماله؟

تحتوي العديد من الأطعمة على زيت الفيتامن E بشكل طبيعي، منها الجوز والزيوت النباتية والحبوب والخضار الورقيّة. ويمكن استهلاكه أيضاً عبر المكمّلات الغذائية في حال كان النظام الغذائي لا يؤمّن الكفاية من هذا الفيتامين.

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يدخل زيت الفيتامين E أيضاً في تركيبة العديد من مستحضرات العناية بالشعر المتوفرة في الأسواق. ولكن يمكن أيضاً إضافة بضع قطرات منه إلى أي شامبو أو مستحضر عناية لا يحتاج إلى شطف تستعملونه مما يساهم في تغذية الشعر وتعزيز حيويته.

لتحضير قناع غنيّ بالفيتامين E يعتني بالشعر الجاف والمجعّد والقاسي، يُنصح بإضافة حوالي 5 قطرات من زيت هذا الفيتامين إلى القليل من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند، على أن يتمّ تدليك هذا الخليط على فروة الرأس بعد غسل الشعر. وهو مفيد أيضاً في حال استعماله قبل الشامبو لتخليص الشعر المتشابك وإعادة الحيويّة إلى فروة الرأس.