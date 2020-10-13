في دبي.. أكبر مزاد افتراضي لدار كريستيز على ساعات فاخرة

تحوّلت مزادات دار "كريستيز" الشهيرة إلى مناسبات رقميّة في كلٍ من نيويورك وجنيف ودبي نتيجة تدابير التباعد الاجتماعي التي فرضها انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي. ومنها مزاد "واتشز أونلاين" الذي يُقام بين 15 و29 من أكتوبر الجاري. أما الراغبين بمعاينة القطع المعروضة بشكل مباشر فيمكنهم أخذ مواعيد خاصة للاطلاع عليها يوم 14 الجاري في مكاتب دار "كريستيز" في دبي.

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يتضمن هذا المزاد حوالي 160 ساعة تبلغ قيمتها 5 ملايين دولار أميركي تقريباً، مما يجعل منه أكبر مزاد رقمي للساعات الفاخرة يُقام حتى الآن. ومن أبرز القطع التي سيتم عرضها بهذه المناسبة:

ساعة تحمل الرقم 155 في المزاد. وهي ساعة Submariner Milsub Rolex تعود للعام 1977، تحمل مواصفات خاصة وقد تمّ تصميمها لوزارة الدفاع البريطانية. وهي من أثمن الساعات المعروضة في هذا المزاد، ويُتوقع أن يتراوح سعرها بين 140 و240 ألف دولار أميركي.

ساعة تحمل الرقم 132 في المزاد. وهي ساعة Rolex Sky-Dueller، تم صنعها من الذهب الأبيض ويتراوح سعرها بين 25 ألف و50ألف دولار أميركي.

ساعة تحمل الرقم 127في المزاد. وهي ساعة Rolex Oyster Perpetual Day-Date مصنوعة من الذهب الأبيض ومرصّعة بالماس. ومن المنتظر أن يتراوح سعرها بين 50 ألف و80 ألف دولار أميركي.

ساعة تحمل الرقم 22 في المزاد. وهي ساعة Rolex Oyster Perpetual Day-Date تعود للعام 1994. وهي مصنوعة من الذهب الأصفر ويزيّنها في الوسط علم الإمارات العربية المتحدة ونسر تحيط به 7 نجوم. يُقدّر سعرها بين 12 ألف و18 ألف دولار أميركي.

ساعة تحمل الرقم 154 في المزاد. وهي ساعة Rolex Submariner تعود إلى العام 1961 ويتراوح سعرها بين 30ألف و50 ألف دولار أميركي.

ساعة تحمل الرقم 26 في المزاد. وهي ساعة نادرة من Patek Philippe يختلط فيها الفولاذ بالذهب الأصفر وتعود للعام 1982. إنها ساعة ضمن 300 لم يظهر منها إلى العلن سوى 20 ما يجعل سعرها يتراوح بين 25 ألف و35 ألف دولار أميركي.