كورونا يبدّل الأحوال في أسبوع نيويورك لأزياء الزفاف

لم يغب أسبوع نيويورك لأزياء الزفاف رغم الموجة الثانية من وباء كورونا التي تضرب الولايات المتحدة والعالم، لكنه اقتصر في فعالياته على عروض افتراضية قدمت تصاميم تناسب في جزء كبير منها الظروف الحياتية المستجدة نتيجة التدابير الصحية التي يعيش عالمنا على إيقاعها.

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تأثرت حفلات الزفاف بانتشار فيروس كورونا حول العالم وما نتج عنه من صعوبة السفر، واعتماد قواعد التباعد الاجتماعي، ومنع التجمعات الكبيرة. ولذلك تضمنت مجموعة خريف 2021 من أزياء الزفاف التي عُرضت مؤخراً في نيويورك تصاميم بسيطة، بعيدة بمعظمها عن البهرجة، ويمكن أن تناسب حفلات الزفاف الصغيرة والبسيطة. ولم تغب عن الساحة التصاميم الرومانسية والتصاميم العصرية مع ظهور خجول للأزياء المبتكرة والباذخة.

تعرفي على أبرز الخطوط التي تم طرحها فيما يلي:

تصاميم مينيمالية: هي موضة أطلقتها دوقة ساسيكس ميغان ماركل من خلال ثوب زفافها الذي تميز ببساطته وخلوه من الزخارف. وقد تبنتها عدة دور أزياء عالمية وظهرت بشكل أساسي في مجموعات Marchesa وTemperley London.

إطلالات رومانسية: اكتسب الطابع الرومانسي لمسات بوهيمية في تصاميم Viktor&Rolf التي زيّنتها العقد الكبيرة، فيما غلبت عليه اللمسات الاستوائية في تصاميم Naeem Khan التي غزتها التطريزات.

أناقة وردية: لم تظهر الأزهار بأسلوب كلاسيكي في العديد من تصاميم زفاف الخريف المقبل، ولكن تميزت بأسلوبها المبتكر الذي أضفى تجدداً على الإطلالات كما في مجموعات Halfpenny London وEisen Stein.

طبقات غير متوازية: أضفت القصات غير المتوازية حيوية على أثواب الزفاف. وقد ظهرت بشكل لافت في مجموعات Elie Saab وSavannah Miller.

الأكمام الضخمة: تضفي الأكمام الضخمة حضوراً بارزاً على إطلالات العروس. وقد استعان بها العديد من المصممين لإضفاء لمسات فخمة على أثواب زفاف الخريف المقبل، كما في مجموعات Marchesa وRomona New York.

أناقة الجامبسوت: استطاع هذا الزي العصري أن يجد مكاناً له بين أزياء الزفاف. وقد رصدناه في مجموعات Caviar Gauche وViktor&Rolf.

التصاميم المبتكرة: ظهورها في مجموعات العرائس لخريف 2021 كان خجولاً ولكن لافت للأنظار. وقد رصدناها في إطلالات المصمم الياباني Tomo Koizumi التي جاءت مستوحاة من موضوع الحلوى وتميزت بكشاكشها الوافرة ودخول الألوان عليها.