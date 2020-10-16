مايكل كورس يغرّد خارج سرب أسبوع نيويورك للموضة

"إنها ملابس فاخرة جاهزة لمواجهة وباء مستمرّ". بهذه الكلمات عرّف المصمم الأميركي مايكل كورس عن مجموعته من الأزياء الجاهزة لربيع وصيف 2021، التي قدّمها خارج إطار فعاليات أسبوع نيويورك للموضة.

وكان كورس أعلن منذ بداية الصيف الماضي، وبعد أشهر من الحجر المنزلي قضاها في التفكير بالواقع الحالي لصناعة الموضة، أن توقيت روزنامة أسبوع الموضة النيويوركي، لم يعد يناسبه وأنه يرغب بأخذ وقت أكبر في التصميم وترك مجال أوسع للجمهور كي يستهلك هذه الموضة.

قرر في هذا الإطار إلغاء المجموعات التحضيريّة التي كان يقدّمها سابقاً والاكتفاء بمجموعتين فقط سنوياً: واحدة خاصة بالربيع والصيف وأخرى موجّهة للخريف والشتاء.

حرص كورس على تقديم مجموعة من التصاميم تُعزّز الثقة بالنفس. وهي تضمّنت 56 إطلالة تتنوّع بين الأزياء النسائية والرجاليّة ويغلب عليها طابع البساطة مما جعله ينسّق الإطلالات المونوكروميّة النهارية والمسائية مع أحذية مسطّحة وحقائب مستوحاة من سلال القش.

الألوان الحياديّة كالأبيض، والأسود، والبيج، والرمادي، والكحلي، والبني خيّمت على معظم الإطلالات مع ظهور خجول للأزرق السماوي، والأخضر العشبي، والأصفر. أما بالنسبة للقصّات، فقد كرّر المصمم استعمال الخطوط غير المتوازية التي ظهرت على الأثواب والتنانير وحتى الكنزات كما ظهرت الضفائر التي تنتهي بشراريب لتزيين التصاميم المنسوجة.

البدلات الكلاسيكيّة ذات الطابع العصري شكّلت الإطلالة المناسبة للنساء والرجال، وقد ترافقت مع قمصان طويلة جداً. التنانير الطويلة تمّ تنسيقها مع كنزات ضخمة وقد ظهرت الصدريّة كقطعة دخلت على الإطلالات النسائية والرجالية على السواء.

طبعة المربعات بدت في تناغم تام مع الخطوط التي زينت القمصان حيناً والبدلات حيناً آخر، أما الأثواب الواسعة فجأ بعضها امتداداً لتصميم القميص الرجالي الكلاسيكي.

قدّمت دار Michael Kors في هذه المجموعة معطف "الترنش" بأسلوب متجدد محافظةً على لونه البيج الكلاسيكي، ولكنها أضافت عليه تفاصيل مميّزة في تصاميمه النسائية والرجالية على السواء. وقد ظهر الحزام كأكسسوار بارز في العديد من الإطلالات.

مجموعة Michael Kors لربيع وصيف 2021 صُممت لتعيش أكثر من موسم وتشكّل الرفيق المثالي في أوقات الحجر المنزلي، واللقاءات الافتراضية مهنيّة كانت أم اجتماعيّة. ولكنها ستكون مناسبه أيضاً عندما تعود الحياة إلى طبيعتها بصخبها ومناسباتها المتنوعة.