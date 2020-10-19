أي تعديلات ستطرأ على أسبوع الموضة العربي بسبب كورونا؟

يعود أسبوع الموضة العربي بنسخة منقّحة هذا الموسم تتأقلم مع الواقع المستجد الذي فرضته الظروف الصحيّة الطارئة الناتجة عن انتشار وباء كورونا. على أن تمتد فعالياته بين 21 و24 أكتوبر الجاري وتعتمد على الصيغة الافتراضيّة التي تمّ إطلاقها في الموسم الماضي.

العروض الحيّة ستغيب عن فعاليات أسبوع الموضة العربي، ليتمّ استبدالها بعروض افتراضيّة تُنقل ببثّ مباشر إلى الجمهور. على أن تكون شركة "مايكروسوفت" من الرعاة الرسميين لهذا الحدث، الذي سيتمّ بثّه على الصفحات الرسميّة لهذا الأسبوع وعلى موقع "فيسبوك" مما يفتح المجال أمام وصوله إلى نحو ملياري مشاهد.

"يمرّ العالم أجمع بفترة انتقاليّة تؤمّن له العبور إلى الثورة العالميّة الجديدة التي يحكمها كل من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ونحن في مجلس الأزياء العربي نتخذ الخطوات الصحيحة لتحضير مجتمع الأزياء لدينا كي يواكب هذا التغيير الكبير." هذا ما قاله جاكوب أبريان مؤسس ورئيس مجلس الأزياء العربي متحدثاً عن التطورات التي ستطرأ على فعاليات أسبوع الموضة العربي.

من المنتظر أن تفتتح النجمة اللبنانية مايا دياب فعاليات هذا الأسبوع، بعد أن أطلق عليها مجلس الأزياء العربي لقب "أيقونة الموضة العربيّة". وقد اختيرت الإعلاميّة سالي حجار لإجراء المقابلات والحوارات التي ستتخللها الأيام الأربعة لهذا الحدث.

أكثر من 30 مصمماً من مختلف أنحاء العالم سيشاركون في أسبوع الموضة العربي، على أن يكون هناك يوماً مخصصاً للمصممين الفرنسيين ويوماً آخر للمصممين البرازيليين الذين يشاركون للمرة الأولى بهذا الحدث، أما الأيام الباقية فهي مخصصة للمصممين العرب. وتتضمن فعاليات هذا الأسبوع افتتاح صالة عرض في "سيتي ووك" دبيّ، كما سيتمكن العملاء من شراء القطع التي تظهر في العروض من قسم مخصص لهذا الغرض في "معرض لافاييت" الواقع في مركز دبي التجاري.

وفي تغيير آخر يطرأ هذا الموسم لن يختتم Amato فعاليات أسبوع الموضة العربي كما جرت العادة، بل سيفتتح الأسبوع بعرض فيلم قصير من بطولة الممثلة البوليوودية أورفاشي روتيلا يتناول جديد الدار في إطار موضوعيّ العنصريّة والمساواة.