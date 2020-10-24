5 علاجات طبيعيّة فعّالة في القضاء على البقع الداكنة

تُشكّل البقع الداكنة إحدى المشاكل التجميليّة الشائعة التي تظهر لدى الإفراط في التعرّض للشمس دون حماية، وتحت تأثير التبدلات الهرمونيّة والتقدّم في العمر. ورغم صعوبة هذه المشكلة، إلا أن بعض المكوّنات الطبيعيّة قادرة على معالجتها تعرّفوا عليها فيما يلي:

تندرج البقع الداكنة ضمن علامات شيخوخة البشرة، التي تفتقد مع مرور الوقت ليونتها مما يتسبب بظهور التجاعيد والتبقّعات اللونيّة. وهي أيضاً أحد نتائج الإفراط في التعرّض للشمس دون حماية إذ تتسبب الأشعة ما فوق البنفسجيّة في هذه الحالة بالشيخوخة المبكرة للبشرة.

يمكن لهذه البقع أن تظهر على البشرة في وقت مبكر جداً وأحياناً قبل الثلاثين، ولكن يتزايد انتشارها في منتصف الأربعينات وبداية الخمسينات. وتساعد التبدلات الهرمونيّة المرافقة لمرحلة انقطاع الحيض في زيادة حدّتها كما تؤثّر الهرمونات أحياناً على إفراز الميلانين في الجلد وهو المسؤول عن توحيد لونه مما يتسبب بظهور هذه البقع الداكنة.

وهذا يعني أنه يمكن لهذه البقع أن تظهر أيضاً بعد فترة الحمل، لدى المعاناة من مشكلة في الغدة الدرقيّة، لدى استعمال بعض الأدوية أو عند التعرّض للإجهاد النفسي. تتمركز هذه البقع الداكنة عادةً في مناطق الجسم المعرضة عادةً للشمس ومنها الوجه وظهر اليدين، أما إزالتها في عيادة طبيب الجلد فيتمّ عادةً بغاز الأزوت الذي يوجّه بشكل مباشر على البشرة. ولكن تتمتع بعض الوصفات الطبيعيّة بفعالية أيضاً في هذا المجال. تعرّفوا عليها فيما يلي.

- الليمون:

يتميّز عصير الليمون بخصائصه المفتّحة للبشرة بفضل غناه بالفيتامينC. وهو عند خلطه مع القليل من الملح يتحوّل إلى علاج فعّال مضاد للبقع الداكنة. يُطبّق هذا الخليط صباحاً ومساءً بواسطة قطعة من القطن على البقع ويُترك لمدة 10 دقائق قبل شطف البشرة جيداً بالماء.

- البقدونس:

يُستعمل نقيع البقدونس البارد كلوشن على الوجه. تُبلل قطعة من القطن به وتُمسح بها البشرة صباحاً ومساءً. وهو يُترك على البشرة لمدة 10 دقائق قبل شطفها.

- الزيوت الأساسيّة:

تُعتبر زيوت الجزر، والجيرانيوم، والكرفس الأساسيّة مفيدة جداً في علاج البقع الداكنة. يُنصح بإضافة بضع قطرات من كل منها إلى مقدار ملعقتين كبيرتين من زيت الورد المسكي النباتي. ويُصبح هذا الخليط جاهزاً للاستعمال على البقع الداكنة.

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- خل التفاح:

يعمل خل التفاح على إعادة التوازن إلى نسبة الحموضة في البشرة بفضل احتوائه على الحمض الأسيتي. وهو يساهم في إزالة البقع الداكنة شرط خلطه بكمية مماثلة من الماء، على أن يتمّ استعماله كلوشن مسائي يُترك ليجفّ على البشرة قبل أن يتمّ شطفه بالماء الفاتر.

- الفاكهة:

تُساهم العديد من أنواع الفاكهة في إزالة البقع الداكنة بفضل غناها بالفيتامينات التي تنشّط آليّة تجدد الخلايا. من أبرزها نذكر البابايا، والأناناس، والتفاح التي يُنصح بتطبيقها كقناع على البشرة. على أن يتم ترطيب البشرة بواسطة زيت الأرغان الغني بالفيتامينE بعد ذلك.

لتجنّب ظهور بقع داكنة جديدة، يُعتبر ترطيب البشرة ضرورياً فبعد شطف عصير الليمون أو نقيع القدونس عن الجلد يُنصح بتدليكه بزيت الأرغان. أما عند تحضير الوصفات الطبيعيّة فيُنصح باختيار مكوّنات عضويّة لتجنّ تطبيق أي مواد كيميائية على البشرة. يُنصح أيضاً بتجربة الخلطة على جزء صغير من الجلد للتأكد من أنها لا تسبّب أي حساسية قبل استعمالها بشكل أوسع على الجلد.