صديقة جديدة رافقت نجمات مهرجان الجونة.. فمن هي؟

لم تعد الكمامة مجرد أداة يقتصر استعمالها على الكادر الطبّي والعاملين في بعض الصناعات، فقد تحوّلت إلى إكسسوار مرافق ليومياتنا في تفاصيلها ومناسباتها كونها إحدى الوسائل الفعّالة في حمايتنا من انتقال العدوى بفيروس كورونا.

فلم تغب الكمامة عن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، بل كانت رفيقة النجمات في إطلالاتهن الفاخرة.

واستطاع مهرجان الجونة أن يحجز لنفسه مكانةً مميّزة بين المهرجانات السينمائية الرائدة في منطقة الشرق وشمال إفريقيا. وبعد افتتاحه بدورته الرابعة في 23 الجاري من المنتظر أن يستمر حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول وسط إجراءات مشدّدة واقية من تفشّي وباء كورونا بهدف الحفاظ على صحة المشاركين فيه من نجوم عرب وعالميين، ومن صنّاع السينما في مصر والشرق الأوسط والعالم، إضافة إلى الحضور من إعلاميين وجمهور.

وكان من الطبيعي أن تظهر النجمات على بساط المهرجان الأحمر وفي فعالياته بإطلالات ترافقها كمامات متناسقة. تعرّفوا على أبرزها فيما يلي:

نسّقت كل من الإعلاميّة السعوديّة، لجين عمران، وشقيقتها الإعلاميّة والممثلة أسيل عمران إطلالاتهما مع كمامات متناسقة.

وقد تألقت لجين بثوب أحمر حمل توقيع المصممة زينة زكي صاحبة علامة "جوليا دوماني"، كما ظهرت بثوب أسود تزيّنه كشاكش ورديّة عند الصدر نسّقته مع كمامة مطرّزة.

وقد حملت إطلالتها توقيع المصمم اللبناني، شربل كرم، أما أسيل فتألّقت بثوب باللون الأزرق الفاتح من توقيع المصممة المصريّة المقيمة في دبي مريم حليم.

لجين عمران لجين عمران أسيل عمران

كما اعتمدت النجمة المصريّة أروى جودة كمامتين مبتكرتين نسّقتهما مع الإطلالتين اللتين ظهرتا بهما في المهرجان. فقد ظهرت لدى حضورها للفيلم الأسترالي "حارس الذهب" بكمامة على شكل "يشمك" نسّقتها مع ثوب باللون المرجاني الفاتح.

أما الكمامة الثانية فأتت مطرّزة بخيوط ذهبيّة وجاءت منسّقة مع الثوب الذهبي الذي ظهرت فيه في افتتاح المهرجان، وقد حملت إطلالتها توقيع المصممة ساره أُنسي.

أروى جودة أروى جودة برفقة المصممة ساره أنسي.

فيما اختارت النجمة المصريّة بشرى إطلالتها من توقيع مصمم الأزياء المصري، سعيد رمزي، وقد نسّقت ثوبها مع "كاب" طويل وكمامة مصنوعة من الخامة نفسها.

واعتمدت النجمة الإماراتيّة ذات الأصول المغربيّة ميساء مغربي ثوباً أسود عاري الكتفين تزيّن بالفراشات، تميّز هذا الثوب بتصميمه الأميريّ وقد نسّقته مع كمامة سوداء أضافت طابعاً درامياً على إطلالتها.

إلى ذلك، ظهرت العارضة السودانيّة بنّة خالد بإطلالة ملوّنة ومبتكرة في حفل افتتاح مهرجان الجونة، وقد نسّقت ثوبها المطبّع والمزيّن بالألوان مع كمامة من القماش نفسه.