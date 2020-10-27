هذا المصمم ألبس مايا دياب الريش في أسبوع الموضة العربي

أطلق أسبوع الموضة العربي على النجمة اللبنانيّة، مايا دياب، لقب "أيقونة الموضة العربيّة". وهي أطلّت عبر فعالياته الافتراضية بثوب أسود تزيّن بالريش ولفت الأنظار بتصميمه المتقن والمبتكر، فمن هو المصمم الذي وضع توقيعه على هذه القطعة من الأزياء التي أتت أشبه بتحفة فنيّة.

إنه اللبناني جان لويس ساباجي، الذي سبق أن ارتدت من تصاميمه أشهر نجمات وعارضات العالم أمثال: بيونسيه، آيشواريا راي، نتاليا فوديانوفا، ويني هارلو، وآليسون ويليامز.

اختارت مايا دياب هذا الثوب من مجموعة دار Jean-Louis Sabaji للأزياء الجاهزة الخاصة بربيع وصيف2021 التي تمّ إطلاقها مؤخراً على موقعها الخاص وحملت عنوان Soar أو "التحليق عالياً".

وهي تتضمّن 24 إطلالة تزيّنت بالريش الذي دخل على الأزياء بأسلوب مبتكر يعبّر عن مهارة المصمم وحرفيّة العاملين في دار أزيائه. وقد حاول المصمم من خلالها أن يرسم صورة للمرأة الحرة والجريئة بقناعاتها وخياراتها التي تحلّق في فضاء الحياة بخفّة وأناقة.

تضمّنت المجموعة أثوابا وسترات مصنوعة من طبعة جلد الأفعى البرّاقة، بالإضافة إلى أثواب سوداء مبتكرة. اللون البنفسجي احتلّ حيزاً مهماً في هذه المجموعة متخذاً شكل أثواب منسدلة دخل عليها الريش مضيفاً لمسات من الفخامة على الإطلالات.

كما تكرر ظهور اللون الأحمر البرغندي على أثواب تزيّنت بكشاكش تمّ تنفيذها بعناية فائقة. وقد تضمّنت المجموعة أيضاً 3أثواب زفاف بيضاء جمعت بين بساطة القصّات وفخامة الريش تناسب العروس التي تبحث عن إطلالة راقية ومبتكرة.

أسس المصمم جان لويس ساباجي دار أزيائه ببيروت في العام 2012، بعد أن ترعرع في أجواء تهتمّ بالأناقة في مشغل والده الذي سبقه في هذا المجال. ثم ذهب إلى مدينة ميلانو حيث تابع دروساً في أشهر معاهد الخياطة والتصميم قبل أن يطلق علامته الخاصة من الأزياء التي تستخدم الألوان الحيويّة والقصّات التي تبدو كأنها منحوتة على الجسم.