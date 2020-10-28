150 عاماً من عمر الموضة بمعرض يضع خريطة طريق للمستقبل

من المناسبات الهامة التي أُلغيت من روزنامة 2020 بسبب الانتشار العالمي لوباء كورونا نذكر حفل "ميت غالا"، الذي يعتبر أحد أهم المحطّات السنويّة في مجال الموضة.

ولكن المعرض الذي يرافقه عادةً لم يُلغ بشكل نهائي بل تمّ تأجيله. وهو سيفتح أبوابه في متحف ميتروبوليتان بمدينة نيويورك يوم غد الخميس ويستمر حتى 7فبراير/شباط2021، على أن تتمّ الزيارات عبر مواعيد خاصة تُحدّد عبر الإنترنت احتراماً لقواعد التباعد الاجتماعي الواقية من انتشار فيروس كوفيد19.

يحمل المعرض هذا العام عنوان "ما يتعلّق بالوقت في الموضة والزمان". وهو يلقي الضوء على 150 عاماً من تاريخ الموضة: بدءاً من العام 1870 وحتى اليوم، وذلك بمناسبة مرور 150 عاماً على انطلاق حفل "ميت غالا" الشهير.

يستكشف المعرض أسلوب الملابس في خلق تتابع زمنيّ بين الماضي، والحاضر، والمستقبل. وذلك عبر صالتين مجاورتين ذات تصميم مستوحى من ساعة عملاقة، على أن تُستعمل كل دقيقة منها لإظهار كيف تتكرر الإتجاهات في مجال الموضة من خلال تصاميم مختلفة في الزمان والمكان.

يأتي هذا المعرض ليشكّل تأملاً في الموضة والتوقيت الزمنيّ في عالم يرزح حالياً تحت حكم الوباء الذي يشوّه الزمن ويشلّه على نحو لم يسبق له مثيل في التاريخ. وفي حين كان توقيت هذا العرض مقرراً في شهر مايو/أيار الماضي تمّ تأجيله إلى أكتوبر/تشرين الأول الجاري نتيجة الأوضاع الصحيّة المستجدّة بعد إلغاء حفل "ميت غالا" الذي يعلن عن افتتاح هذا المعرض عادةً.

يعود الفضل في تنظيم هذا المعرض إلى دار Louis Vuitton ومديرها الإبداعي نيكولا غيسكيار الذي أشرف عليه بمساعدة أندرو بولتن المسؤول عن تنسيق هذا الحدث. وقد عمل الثنائي على تحرك يهدف إلى تشجيع ما يُعرف بال Slow Fashion أو "الموضة البطيئة" التي فرضها انتشار وباء كورونا.

هذا بالإضافة إلى تسليط الضوء على التأثير السلبي للسرعة في إنتاج الأزياء على عامل الابتكار وعلى تلوثّ البيئة. كلّ ذلك بهدف تغيير صورة الموضة المستقبليّة ومفهومها الذي سيركّز أكثر على الإبداع والاستدامة على حساب كثافة التصنيع وسرعة الاستهلاك.