  • مباشر
اللغة

كيف بدت أناقة النجمات في ختام مهرجان الجونة 2020؟

نجمات ونجوم مهرجان الجونة

كيف بدت أناقة النجمات في ختام مهرجان الجونة 2020؟

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - رانيا لوقا

نشر في: آخر تحديث:

حرصت النجمات على اختيار إطلالاتهن بعناية في وداع فعاليات مهرجان الجونة 2020. وقد تميّز حفل الختام، الذي شهد توزيع الجوائز على النجوم المكرّمين، بحضور كثيف. فمن كانت صاحبات الأناقة اللافتة على بساطه الأحمر؟

بشرى
بشرى

- اختارت النجمة المصريّة بشرى ثوباً من الدانتيل الأسود من علامة Saphir Couture بدى أنيقاً عليها.

أمينة خليل
أمينة خليل

- تألقت النجمة أمينة خليل بثوب أصفر تميّز بتصميم الكتف الواحدة وبطابعه الراقي. وقد نسّقته مع مجوهرات ماسيّة أضافت تألقاً على إطلالتها.

كندة علوش
كندة علوش

- اعتمدت النجمة السوريّة كندة علوّش ثوباً أبيض طويلا اختارته من دار Shahira Lasheira المصريّة المتخصصة بأزياء الزفاف.

يسرا
يسرا

- اختارت يسرا ثوباً أبيض طويلا تزيّن بألوان الطيف من توقيع دار Georges Chakra اللبنانيّة، نسقته مع مجوهرات من Gerard Tufenkjian.

لجين عمران
لجين عمران

- اعتمدت الإعلامية السعودية لجين عمران إطلالة من توقيع المصممة المصريّة Marmar Halim. وقد تألقت بتنورة طويلة وواسعة من التفتا الأسود نسّقتها مع "توب" ذات كمّين منتفخين باللون الأزرق وقناع للوجه باللون نفسه.

درة زروق
درة زروق

- اختارت النجمة التونسيّة درة زروق ثوباً لافتاً باللون الأبيض تميّز بتطريزه المستوحى من تصميم "الماندالا".

هبة السيسي
هبة السيسي

- اعتمدت النجمة المصريّة هبة السيسي ثوباً طويلاً باللون الزهري الفاتح تزيّن بالكشاكش الكبيرة التي أخفت معالم حملها. وقد حملت إطلالتها توقيع Ghaly Couture.

نجوم المهرجان
نجوم المهرجان

- اختارت النجمة ليلى علوي ثوباً من الباييت باللون الأخضر، كان أجمل ما ظهرت به خلال فعاليات هذا الحفل. وقد حملت إطلالتها توقيع المصمم الكويتي يوسف الجسمي.

ليلى علوي
ليلى علوي

- بدت إطلالة النجمة السورية أصالة نصري أنيقة في ثوبها الأسود الذي تزيّن بالدانتيل العصري وبحزام فضي عريض عند الخصر. وقد نسّقت إطلالتها مع حقيبة جلديّة باللون الأخضر من Chanel.

أصالة
أصالة

- تميّزت إطلالة الإعلامية المصريّة ناردين فرج بأناقتها، فهي اختارت ثوباً من الدانتيل الفضي دخلت عليه بعض اللمسات الذهبيّة من توقيع دار Georges Hobeika. وقد نسقته مع حقيبة وحذاء باللون الذهبي.

ناردين فرج
ناردين فرج
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

إختيار المحرر

نتوءات جلدية قد تكون علامة تحذير من حالة صحية خطيرة نتوءات جلدية قد تكون علامة تحذير من حالة صحية خطيرة
كأنهم ملكوا الدنيا.. هي فقط فرحة سوريين حصلوا على خبز! كأنهم ملكوا الدنيا.. هي فقط فرحة سوريين حصلوا على خبز!

الأكثر قراءة

سيارة ترتطم في باب المسجد الحرام.. وإمارة مكة توضح سيارة ترتطم في باب المسجد الحرام.. وإمارة مكة توضح
أغنى امرأة بالقارة الأفريقية مات زوجها غريقا في دبي أغنى امرأة بالقارة الأفريقية مات زوجها غريقا في دبي
أخبار سارة من أميركا.. علماء حددوا مصدر انتشار كورونا أخبار سارة من أميركا.. علماء حددوا مصدر انتشار كورونا
هكذا تكون الشجاعة أيها السودانيون هكذا تكون الشجاعة أيها السودانيون
السومة: مباراة النصر سبب الخسارة أمام الاتحاد السومة: مباراة النصر سبب الخسارة أمام الاتحاد
أسترالية تروي للعربية تفاصيل المشاهد المهينة بمطار قطر أسترالية تروي للعربية تفاصيل المشاهد المهينة بمطار قطر

قبل ان تذهب

إيران تندد بقيام واشنطن ببيع شحناتها المصادرة من النفط الخام
إيران تندد بقيام واشنطن ببيع شحناتها المصادرة من النفط الخام

اكتشف المزيد