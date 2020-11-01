كيف بدت أناقة النجمات في ختام مهرجان الجونة 2020؟

حرصت النجمات على اختيار إطلالاتهن بعناية في وداع فعاليات مهرجان الجونة 2020. وقد تميّز حفل الختام، الذي شهد توزيع الجوائز على النجوم المكرّمين، بحضور كثيف. فمن كانت صاحبات الأناقة اللافتة على بساطه الأحمر؟

- اختارت النجمة المصريّة بشرى ثوباً من الدانتيل الأسود من علامة Saphir Couture بدى أنيقاً عليها.

- تألقت النجمة أمينة خليل بثوب أصفر تميّز بتصميم الكتف الواحدة وبطابعه الراقي. وقد نسّقته مع مجوهرات ماسيّة أضافت تألقاً على إطلالتها.

- اعتمدت النجمة السوريّة كندة علوّش ثوباً أبيض طويلا اختارته من دار Shahira Lasheira المصريّة المتخصصة بأزياء الزفاف.

- اختارت يسرا ثوباً أبيض طويلا تزيّن بألوان الطيف من توقيع دار Georges Chakra اللبنانيّة، نسقته مع مجوهرات من Gerard Tufenkjian.

- اعتمدت الإعلامية السعودية لجين عمران إطلالة من توقيع المصممة المصريّة Marmar Halim. وقد تألقت بتنورة طويلة وواسعة من التفتا الأسود نسّقتها مع "توب" ذات كمّين منتفخين باللون الأزرق وقناع للوجه باللون نفسه.

- اختارت النجمة التونسيّة درة زروق ثوباً لافتاً باللون الأبيض تميّز بتطريزه المستوحى من تصميم "الماندالا".

- اعتمدت النجمة المصريّة هبة السيسي ثوباً طويلاً باللون الزهري الفاتح تزيّن بالكشاكش الكبيرة التي أخفت معالم حملها. وقد حملت إطلالتها توقيع Ghaly Couture.

- اختارت النجمة ليلى علوي ثوباً من الباييت باللون الأخضر، كان أجمل ما ظهرت به خلال فعاليات هذا الحفل. وقد حملت إطلالتها توقيع المصمم الكويتي يوسف الجسمي.

- بدت إطلالة النجمة السورية أصالة نصري أنيقة في ثوبها الأسود الذي تزيّن بالدانتيل العصري وبحزام فضي عريض عند الخصر. وقد نسّقت إطلالتها مع حقيبة جلديّة باللون الأخضر من Chanel.

- تميّزت إطلالة الإعلامية المصريّة ناردين فرج بأناقتها، فهي اختارت ثوباً من الدانتيل الفضي دخلت عليه بعض اللمسات الذهبيّة من توقيع دار Georges Hobeika. وقد نسقته مع حقيبة وحذاء باللون الذهبي.