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مصممتان عربيتان تحصدان أرفع جوائز تصميم الأحذية

تصاميم تحمل توقيع أمينة المعادي
تصاميم تحمل توقيع أمينة معادي

مصممتان عربيتان تحصدان أرفع جوائز تصميم الأحذية

سيتم تكريم أمينة معادي وأندريا وازن في "الحفل السنوي لتكريم الإنجازات الجديدة في مجال تصميم الأحذية"

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العربية.نت - رانيا لوقا

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أمينة معادي وأندريا وازن اسمان لمصممتي أحذية عربيتين حصلتا على تقدير عالمي في مجال التميّز والإبداع بعد أن حققتا شهرة في العالم العربي. ومن المنتظر أن يتمّ تكريمهما من قبل "الحفل السنوي لتكريم الإنجازات الجديدة في مجال تصميم الأحذية" The annual Footwear News Achievment Awards (FNAA) الذي يوازي بأهميته حفل الأوسكار، لكن في مجال صناعة الأحذية.

المصممة أمينة المعادي مع النجمة ريهانا
المصممة أمينة المعادي مع النجمة ريهانا

من المنتظر أن يُقام هذا الحفل في نيويورك يوم 8 ديسمبر المقبل، ويُقدّم لأول مرة بنسخة افتراضيّة، على أن يحتفل بالإنجازات التي حققها مصممو الأحذية على الصعيد العالمي في الأشهر الـ12 الماضية.

في هذا الإطار، حصلت المصممة الأردنية البلغارية أمينة معادي على جائزة "أفضل تعاون" حققته من خلال تعاونها مع النجمة الباربادوسية ريهانا، عندما صممت لها الأحذية المرافقة لمجموعة Fenty. هذا التعاون رأى النور في شهر يوليو الماضي وأثمر عن 4 تصاميم لاقت رواجاً كبيراً وفتحت المجال لتعاون آخر بين المصممة والنجمة من المنتظر أن يرى النور خلال الشهر الجاري.

أمينة المعادي ترتدي من تصاميمها
أمينة المعادي ترتدي من تصاميمها
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وكانت أمينة معادي نشرت على موقع "إنستغرام" صورة لها في اجتماع عمل مع النجمة ريهانا لتعلن أن تعاونهما سيحظى بالتكريم في شهر ديسمبر المقبل.

التكريم الثاني كان من نصيب المصممة اللبنانية، أندريا وازن، التي عانت من تدمير متجرها ومكتبها جراء انفجار مرفأ بيروت. وهي حصلت على تكريم لكونها "أفضل موهبة ناشئة" في مجال تصميم الأحذية للعام 2020. وقد أعلنت أندريا عبر صفحتها على موقع "إنستغرام": "أنها فخورة بما حققه فريق عملي رغم كل الصعاب التي واجهته. ولا يسعني إلا أن أشعر بالامتنان لأن عملنا حظي بالتقدير والدعم على هذا المستوى العالمي".

مصممة الأحذية أندريا وازن
4 صور مصممة الأحذية أندريا وازن
4 صور
مصممة الأحذية أندريا وازن
مصممة الأحذية أندريا وازن
أحذية من تصميم أندريا وازن
أحذية من تصميم أندريا وازن
من جديد تصاميم أندريا وازن
من جديد تصاميم أندريا وازن
تصاميم تحمل توقيع أمينة المعادي
تصاميم تحمل توقيع أمينة المعادي
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