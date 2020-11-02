مصممتان عربيتان تحصدان أرفع جوائز تصميم الأحذية

أمينة معادي وأندريا وازن اسمان لمصممتي أحذية عربيتين حصلتا على تقدير عالمي في مجال التميّز والإبداع بعد أن حققتا شهرة في العالم العربي. ومن المنتظر أن يتمّ تكريمهما من قبل "الحفل السنوي لتكريم الإنجازات الجديدة في مجال تصميم الأحذية" The annual Footwear News Achievment Awards (FNAA) الذي يوازي بأهميته حفل الأوسكار، لكن في مجال صناعة الأحذية.

من المنتظر أن يُقام هذا الحفل في نيويورك يوم 8 ديسمبر المقبل، ويُقدّم لأول مرة بنسخة افتراضيّة، على أن يحتفل بالإنجازات التي حققها مصممو الأحذية على الصعيد العالمي في الأشهر الـ12 الماضية.

في هذا الإطار، حصلت المصممة الأردنية البلغارية أمينة معادي على جائزة "أفضل تعاون" حققته من خلال تعاونها مع النجمة الباربادوسية ريهانا، عندما صممت لها الأحذية المرافقة لمجموعة Fenty. هذا التعاون رأى النور في شهر يوليو الماضي وأثمر عن 4 تصاميم لاقت رواجاً كبيراً وفتحت المجال لتعاون آخر بين المصممة والنجمة من المنتظر أن يرى النور خلال الشهر الجاري.

وكانت أمينة معادي نشرت على موقع "إنستغرام" صورة لها في اجتماع عمل مع النجمة ريهانا لتعلن أن تعاونهما سيحظى بالتكريم في شهر ديسمبر المقبل.

التكريم الثاني كان من نصيب المصممة اللبنانية، أندريا وازن، التي عانت من تدمير متجرها ومكتبها جراء انفجار مرفأ بيروت. وهي حصلت على تكريم لكونها "أفضل موهبة ناشئة" في مجال تصميم الأحذية للعام 2020. وقد أعلنت أندريا عبر صفحتها على موقع "إنستغرام": "أنها فخورة بما حققه فريق عملي رغم كل الصعاب التي واجهته. ولا يسعني إلا أن أشعر بالامتنان لأن عملنا حظي بالتقدير والدعم على هذا المستوى العالمي".