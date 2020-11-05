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10 أثواب زفاف تحمل توقيعاً عربياً من ألبوم الحاضر والذكريات

درة

10 أثواب زفاف تحمل توقيعاً عربياً من ألبوم الحاضر والذكريات

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العربية.نت - رانيا لوقا

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شكّلت إطلالة النجمة التونسيّة درّة زروق في حفل زفافها، الذي أقيم مؤخراً في الجونة بمصر، محطّ اهتمام المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد بدت العروس متألقة بإطلالتين حملتا توقيع المصمم اللبناني، زهير مراد، وذكّرتنا بأثواب زفاف أخرى حملت توقيعاً عربياً وما زالت حاضرة في ذاكرة الشهيرات اللواتي ارتدينها والجمهور.

- اعتمدت درّة إطلالة خاصة بعقد القران تألفت من ثوب ضيّق من الدانتيل الأبيض تميّز ببساطته، وإطلالة أخرى خاصة بحفل الزفاف بدت أكثر فخامة وتألفت من ثوب من الدانتيل المطرّز مرفق بطرحة طويلة وتنورة واسعة يمكن إزالتها. وقد حملت الإطلالتان توقيع دار Zuhair Murad.

درة متألقة بثوب زفاف يحمل توقيع المصمم زهير مراد
2 صور درة متألقة بثوب زفاف يحمل توقيع المصمم زهير مراد
2 صور
درة متألقة بثوب زفاف يحمل توقيع المصمم زهير مراد
درة متألقة بثوب زفاف يحمل توقيع المصمم زهير مراد
درة زروق وعريسه هاني سعد
درة زروق وعريسه هاني سعد

- ارتدت الممثلة الكولومبيّة صوفيا فيرغارا، في حفل زفافها الذي أقيم خلال العام 2015، ثوباً أبيض عاري الكتفين حمل توقيع المصمم زهير مراد أيضاً.

صوفيا فيرغارا
صوفيا فيرغارا

- اختارت مصممة الأحذية أندريا وازن ثوب زفاف أبيض تزيّنه الكشاكش حمل توقيع المصمم اللبناني نيكولا جبران.

أندريا وازن
أندريا وازن

- تألقت الممثلة روز ليسلي نجمة مسلسل "لعبة العروش" بثوب حمل توقيع المصمم إيلي صعب خلال حفل زفافها الذي أقيم في اسكتلندا.

روز ليسلي
روز ليسلي

- اعتمدت العارضة الشهيرة ديفون وندسور ثوباً من الدانتيل الأبيض الفاخر ترافق مع طرحة طويلة وحمل توقيع دار Zuhair Murad خلال حفل زفافها الذي أقيم في العام 2019.

ديفون وندسور
ديفون وندسور

- شهد العام 2012 زواج غييوم أمير اللوكسمبورغ على ستيفاني دو لانوي التي حصلت على لقب "ستيفاني أميرة اللوكسمبورغ". وقد تألّقت العروس بهذه المناسبة بثوب أبيض سكريّ حمل توقيع المصمم اللبناني إيلي صعب واستغرق تنفيذه حوالى 3900 ساعة.

ستيفاني أميرة اللوكسمبورغ
ستيفاني أميرة اللوكسمبورغ

- تألقت المؤثّرة ومسؤولة العلاقات العامة الأميركيّة الشهيرة سحر سنجر في حفل زفافها، الذي أقيم خلال العام 2016، بثوب أبيض سكريّ حمل توقيع المصمم اللبناني إيلي صعب.

سحر سنجر
سحر سنجر

- شهد العام 2013 زواجاً ملكياً أوروبياً آخر، حيث ارتبط الأمير فيلكس بأميرة اللوكسمبورغ كلير. وهي اختارت ثوب زفافها من الدانتيل الأبيض، وقد حمل توقيع دار Elie Saab.

كلير أميرة اللوكسمبورغ
كلير أميرة اللوكسمبورغ

- اختارت العارضة الأميركيّة كيشيا كاوار ثوباً من توقيع المصمم الكويتي يوسف الجسمي في حفل زفافها على مغني الراب غوتشي الذي أقيم في العام 2017.

كيشيا كاوار
كيشيا كاوار

- تزوّجت الشابة الروسيّة خديجة أوزهاخوف في العام 2016 من سعيد غوسترييف نجل أحد أشهر رجال الأعمال الروس العاملين في مجال النفط. وقد بلغت كلفة الزفاف حوالى مليار دولار أميركي وارتدت العروس ثوباً من الدانتيل المطرّز بالكامل حمل توقيع دار Elie Saab.

خديجة أوزهاخوف
خديجة أوزهاخوف
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