حقائب نادرة وفاخرة تشارك في مزاد تنظمه دار "كريستيز"

شهد الأسبوع الأول من شهر نوفمبر انطلاق أول مزاد علني افتراضي تنظّمه دار كريستيز لبيع حقائب وأكسسوارات نادرة وفاخرة. ويبقى هذا المزاد مفتوحاً حتى 17 من الشهر الجاري، فما هي أبرز القطع التي يتضمّنها؟

يضمّ هذا المزاد مجموعة نادرة من الحقائب التي تحمل توقيع أبرز الدور العالمية المشهورة في صناعة الأزياء والجلديات مثل: Hermes، وLouis Vuitton، وChristian Dior، وChanel، وBottega Veneta.

أما من القطع الأبرز فيه، فنذكر مجموعة من 3 حقائب نادرة جداً تحمل توقيع دار Hermes. وهي مصنوعة من جلد التمساح الأبيض، إحداها تعود إلى العام 2014 وتحمل الرقم 111 في المزاد، وينتظر أن يتراوح سعرها بين 52 ألفا و79 ألف دولار أميركي. وتعود ندرة هذه الحقائب إلى صعوبة الحصول على اللون الأبيض لدى معالجة جلد التمساح.

وكان شهد شهر يوليو الماضي بيع أحد أثمن حقائب جلد التمساح التي تحمل توقيع دار Hermes والتي أتت مرصعة بالماس وبلغ سعرها 302 ألف دولار أميركي.

نظراً للإقبال الكبير على الحقائب الصغيرة الحجم، تشارك بهذا المزاد عدة حقائب Kelly من Hermes تتميّز بحجمها "الميكرو"، ومنها حقيبة سوداء يزيّنها قفل ذهبي من المقدر أن يتراوح سعرها بين 1940 و2630 دولارا أميركيا.

هذا بالإضافة إلى عدة حقائب صغيرة من Chanel إحداها تحمل الرقم 129 وتأتي مستوحاة من لعبة "الليغو" تمّتصميها في العام 2014 باللونين الأبيض والفضي.

وحقيبة مصنوعة من مادة "البليكسي" ومزيّنة بسلاسل ملوّنة بالإضافة إلى حقيبة صغيرة مزيّنة بالترتر باللونين البيج والذهبي. ومن المقدّر أن يتراوح سعرها بين 1300 و2600 دولار أميركي.

ومن القطع النادرة المعروضة في هذا المزاد سوف تجدون لوح تزلّج تزيّنه طبعة "المزنوغرام" الشهيرة من Louis Vuitton، يعود تصميمه إلى العام 2017 ويُقدّر أن يتراوح ثمنه في المزاد بين 5250 و7800 دولار أميركي. هذا بالإضافة إلى حقيبة معدنيّة من Louis Vuitton تعود إلى العام 1890.

وقد شهد سوق بيع الحقائب النادرة بمزادات علنيّة ارتفاعاً كبيراً خلال السنوات العشر الماضية، وتشير الإحصاءات إلى أن حوالي ثلث المشاركين بالمزادات الخاصة بالحقائب لم يسبق لهم أن شاركوا بمزادات أخرى في دار "كريستيز" مما يعني أنهم من هواة جمع الحقائب دون سواها. أما ارتفاع أسعار الحقائب في المزادات فيعود إلى إقبال هواة الجمع من جميع أنحاء العالم على البحث عن قطع نادرة والوعي حول أهمية الاستدامة في مجال الموضة.