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ماسة وردية روسية استثنائية للبيع.. بأكثر من 23 مليون دولار

A model poses with The Spirit of the Rose, the world's largest vivid purple-pink diamond with 14.83-carat, before an upcoming Geneva auction on November 11 where it could fetch up to $38 million, during a Sotheby's preview in Geneva, Switzerland, November 6, 2020. REUTERS/Denis Balibouse
ماسة "ذي سبيريت أوف ذي روز"

ماسة وردية روسية استثنائية للبيع.. بأكثر من 23 مليون دولار

الماسة "ذي سبيريت أوف ذي روز" هي في فئتها أكبر قطعة تعرض في مزاد على الإطلاق

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جنيف – فرانس برس

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من المتوقع أن تعرض دار "سوذبيز" يوم 11 نوفمبر في جنيف حجراً وردياً استثنائياً من الماس بحجم كلّة، هو جزء من أكبر ماسة وردية تم اكتشافها على الإطلاق في روسيا، ويقدّر سعرها بما بين 23 و38 مليون دولار.

ماسة "ذي سبيريت أوف ذي روز"
ماسة "ذي سبيريت أوف ذي روز"

وهذه الماسة التي أطلق عليها اسم "ذي سبيريت أوف ذي روز" (روح الوردة) تيمنا باسم فرقة باليه شهيرة، هي في فئتها (أرجوانية-زهرية زاهية) أكبر قطعة تعرض في مزاد على الإطلاق.

ويبلغ طول هذه الماسة البيضوية الشكل 1.7 سنتيمتر وعرضها 1.27 سنتيمتر.

شهادة ماسة "ذي سبيريت أوف ذي روز"
شهادة ماسة "ذي سبيريت أوف ذي روز"

واكتُشفت الماسة الأصلية، التي تشكل هذه الماسة قطعة منها، في جمهورية ساخا (ياقوتيا) في شمال شرق سيبيريا في العام 2017 من قبل مجموعة "ألروسا" الروسية. واستغرق الأمر عاماً من العمل الدقيق لتقطيعها وإعطائها شكلها البيضوي مع الحفاظ على لونها اللامع، وفقاً لمدير المبيعات في الدار بينوا ريبيلين.

كما أن سعرها مذهل أيضاً، ويقدر بما بين 23 و38 مليون دولار. وهو يعني أن سعر القيراط 2.56 مليون دولار، وهو سعر قريب جداً من الرقم القياسي البالغ 2.6 مليون دولار للقيراط الذي سجلته قبل عامين في جنيف "بينك ليغاسي".

الحجر الذي صقلت منه ماسة "ذي سبيريت أوف ذي روز"
الحجر الذي صقلت منه ماسة "ذي سبيريت أوف ذي روز"
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والماس الوردي هو الأكثر ندرة والأكثر طلباً في السوق العالمي.

وما زالت ماسة "سي تي إف ستار بينك" تحتفظ بالرقم القياسي لأغلى ماسة وردية تم بيعها على الإطلاق في مزاد وهي بيعت في مقابل 71.2 مليون دولار عام 2017 في هونغ كونغ.

وتأتي عملية بيع هذه الماسة بعد أيام قليلة من إغلاق أكبر منجم في العالم للماس الوردي والذي يقع في أستراليا.

ومن شأن هذا الإغلاق التأثير على سعر الماس الوردي والرغبة بامتلاكه، وفقاً لدار "سوذبيز".

ماسة "ذي سبيريت أوف ذي روز"
ماسة "ذي سبيريت أوف ذي روز"
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