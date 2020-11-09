كايلي مينوغ متألّقة بإطلالة من دار "آشي" السعوديّة

تُعتبر كايلي مينوغ أشهر نجمات الغناء الأستراليّات، وقد اختارت الترويج لألبومها الجديد بإطلالة تحمل توقيعاً عربياً، فمن هو المصمم الذي وقّع إطلالتها في هذا المجال؟

إنه المصمم السعودي محمد آشي مؤسس دار Ashi Studio التي انطلقت إلى العالم من العاصمة اللبنانيّة بيروت في العام 2007. وهو وقّع إطلالة النجمة كايلي مينوغ خلال تصوير خاص ظهر في ملحق نهاية الأسبوع التابع لصحيفة "الغارديان" البريطانيّة الهدف منه الترويج لألبومها الجديد.

ظهرت كايلي البالغة من العمر 52 عاماً وهي ترتدي "جامبسوت" أبيض يغطّيه الريش بالكامل تمّ تصميمه بقطعة واحدة فقط كما كشف المصمم في صفحته على موقع "إنستغرام".

والمعروف عن دار Ashi Studio أنها تستقطب اهتمام العديد من النجمات العالميّات، منهنّ النجمتين الهنديّتين سونام كابور وآيشواريا راي بالإضافة إلى النجمات الأميركيّات أمثال بيونسيه، كاردي بي، وساره جيسيكا باركر.

من مجموعة ربيع وصيف2020 من مجموعة ربيع وصيف 2020

أما في العالم العربي فتُعتبر الملكة الأردنيّة رانيا من أبرز المهتمّات بتصاميم هذه الدار وقد ارتدت مؤخراً من أزيائها في شهر أغسطس/آب الماضي بمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها الخمسين. وقد عبّر المصمم محمد آشي حينها عن امتنانه لخيارها هذا قائلاً عبر صفحته على موقع "إنستغرام": "أنا فخور جداً كون الملكة رانيا اختارت أن ترتدي هذا الثوب الذي صُمم ليعبّر عن القوة. وأتمنى لها بهذه المناسبة عيد ميلاد سعيد".

استطاع المصمم محمد آشي أن يثبت نجاحه ليس فقط بين مشاهير العالم ولكن أيضاً في أسابيع الموضة العالميّة حيث اعتاد أن يقدّم جديده في عاصمة الموضة باريس. أما آخر مجموعته فكانت تلك الخاصة بربيع وصيف 2020 وقد طغى عليها اللون الأبيض الذي حوّله المصمم إلى تصاميم فاخرة وراقية.