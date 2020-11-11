12 علاجا طبيعيا فعّالا في القضاء على البقع الداكنة

تُشكّل الهالات الداكنة السبب الرئيسي الكامن وراء النظرات المتعبة. وتأتي فترات العزل المنزلي التي يفرضها انتشار وباء كورونا لتتسبب بتفاقم هذه المشكلة بسبب قضاء ساعات طويلة في الأماكن المغلقة وأمام الشاشات الإلكترونيّة. وهذا ما يستدعي الاستعانة بأساليب طبيعيّة أثبتت فعاليتها في القضاء عليها واستعادت إشراق النظرات.

يتميّز محيط العينين بكونه أكثر رقّة بنحو أربع مرات من بقيّة مناطق الوجه والجسم. وهذا ما يُسهّل ظهور الهالات الداكنة ويجعل البحث عن وسائل فعّالة للتخلّص منها ضرورة ملحّة.

1- الشاي الأخضر:

يُستعمل الشاي الأخضر عادةً للتخلّص من السموم. وهو يتمتع بمفعول منشّط للدورة الدمويّة ومضاد للأكسدة يعمل على التخفيف من حدّة الهالات الداكنة وتأخير ظهور تجاعيد محيط العينين. يكفي وضع ظرفين من الشاي الأخضر المستعمل في الثلاجة لمدة 10دقائق قبل تطبيقها على العينين لمدة 15 دقيقة. يُنصح بتكرار هذه الخطوة على الأقل 3 مرات أسبوعياً للحصول على النتيجة المرجوّة.

2- التين:

يتميّز التين بكونه من أشهى أنواع الفاكهة، وهو غنيّ بالألياف الغذائيّة، الكلسيوم، مضادات الأكسدة، البوتاسيوم، والحديد. وهذا ما يجعل منه أحد أفضل المضادات الطبيعيّة للهالات الداكنة. يكفي تطبيق قطع من التين على الجفون السفليّة لمدة 5 دقائق يومياً للاستفادة من خصائصها المضادة للالتهابات والتجاعيد.

3- البطاطا:

تتميّز البطاطا بفعالية أكبر من الخيار في مجال محاربة الهالات الداكنة، نظراً لغناها بالفيتامينC ومضادات الأكسدة. فهي مفيدة لتنشيط الدورة الدمويّة في منطقة محيط العينين كما تتمتع بخصائص مبيّضة للجلد تساهم في التخفيف من حدّة الهالات الداكنة. يكفي بشر حبّة من البطاطا بعد تقشيرها ومن ثمّ هرسها جيداً ووضعها على قطعة قماش ناعمة لتسهيل تطبيقها على محيط العينين لحوالي 20 دقيقة. يُنصح بتكرار هذه الخطوة على الأقل مرة أسبوعياً.

4- الخيار:

يُعتبر الخيار من أقدم العلاجات الطبيعيّة المعروفة في مجال محاربة الهالات الداكنة وحتى الجيوب المحيطة بالعينين. يتكوّن الخيار بنسبة 95 بالمئة من الماء مما يفسّر فعاليته في ترطيب البشرة كما أنه غنيّ بالنحاس الذي يعزّز إنتاج الكولاجين الذي يساهم بدوره في تجديد البشرة. يكفي تقطيع حبّة من الخيار إلى دوائر تحفظ في الثلاجة لمدة ساعة قبل أن تصبح جاهزة للاستعمال على محيط العينين. يُنصح بالتمدد قبل تطبيق دوائر الخيار على العينين المغمضتين لحوالي ربع ساعة 3مرات أسبوعياً.

5- العسل:

يتميّز العسل بخصائصه العلاجيّة، فهو مضاد للميكروبات ومساعد على التآم الندبات. وهو معروف بفعاليته في مجال علاج الهالات الداكنة منذ سنوات طويلة. يُنصح باختيار عسل الأكاسيا وخلطه بالقليل من الماء الفاتر ليحرّر فوائده ويأخذ شكل لوشن يسهل استعماله لتبليل دائرتين من القطن تُطبّق على العينين لحوالي عشر دقائق. يُنصح بتكرار هذه الخطوة 3 مرات أسبوعياً للاستفادة من مفعولها.

6- البابونج:

يُساهم نقيع البابونج في تنشيط الدورة الدمويّة كما يتمتع بخصائص مهدّئة، مطهّرة، ومنظّفة تسمح بالتخفيف من الجيوب والهالات التي تعاني منها منطقة محيط العينين. يكفي الاحتفاظ بالظروف المستعملة لنقيع البابونج في الثلاجة لإخراجها عند الحاجة وتطبيقها على العينين لحوالي ربع ساعة مما يساهم في إزالة علامات التعب عن هذه المنطقة.

7- الألوفيرا:

يتميّز جل الألوفيرا بفعاليته الكبيرة في علاج الهالات الداكنة. يكفي استعمال كميّة قليلة منه لتدليك منطقة محيط العينين، على أن يتمّ استعماله بشكل يومي. أما في حالة البشرة الحساسة، فيُنصح بخلطه مع بضع قطرات من زيت "الكالوفيل" مما يجعل البشرة الحسّاسة تتحمله بشكل أفضل.

8- ماء أزهار التوت البرّي:

تُستعمل خلاصة هذه الأزهار منذ العصور القديمة نظراً لخصائصها المزيلة للاحتقان، كما تتمتع بمفعول محارب للالتهابات، منشّط، ومهدئ للعينين المنتفختين.

يتميّز هذا اللوشن بمفعوله المطهّر والمضاد للالتهابات. لتحضيره يكفي إضافة 25 غراماً من أزهار التوت البرّي إلى ليتر من الماء الغالي وترك الخليط جانباً لحوالي 15 دقيقة قبل تصفيته والاحتفاظ بماء هذه الأزهار لمدة أسبوع. وهي مثاليّة للاستعمال كل صباح بعد تبليل دوائر قطنيّة بهذا اللوشن ووضعها لمدة 10 دقائق على العينين.

9- الحليب:

يتميّز الحليب بكونه مضاداً طبيعياً فعّالاً جداً في محاربة الهالات الداكنة، فهو يزيل الاحتقان الذي يطال هذه المنطقة ويخفف من ظهور الهالات الداكنة. يكفي تبليل دوائر قطنيّة بالقليل من الحليب الكامل الدسم الطازج وتطبيقها على العينين لحوالي 10 دقائق. يُنصح بتكرار هذه الخطوات على الأقل 3 مرات أسبوعياً.

10- الملاعق المعدنيّة:

يُشكّل البرد عدواً أساسياً للهالات الداكنة كونه يزيل الاحتقان وينعش منطقة محيط العينين. للاستفادة من خصائص البرد في هذا المجال يمكن الاحتفاظ بملاعق معدنيّة في الثلاجة لتطبيق القسم المقوّس منها على الهالات الداكنة لبضع ثوانٍ في الصباح مما يساهم في جعل النظرات مرتاحة والبشرة مكتنزة.

11- بقايا القهوة:

تُعرف بقايا القهوة بخصائصها المضادة للسيلوليت والمقشّرة لبشرة الوجه والجسم، ولكنها تتمتع أيضاً بفعالية في مجال علاج الهالات الداكنة نظراً لمفعولها المضاد لاحتباس السوائل والمفتّح للون البشرة. يكفي خلط ملعقة صغيرة من بقايا القهوة وملعقة صغيرة من الزبادي ووضع الخليط لمدة ساعة في الثلاجة ليصبح جاهزاً للتطبيق على محيط العينين لمدة 10 دقائق. يُنصح بتطبيق هذا الخليط مرة أسبوعياً.

12- مكعبات الثلج:

يمكن لمكعّبات الثلج أن تشكّل وسيلة فعّالة لتبريد منطقة محيط العينين. يكفي لفّ هذه المكعبات بقطعة قماش قبل تمريرها لبضع ثوانٍ على محيط العينين مما يساعد في مدّ هذه المنطقة بالحيوية والتخفيف من مظهر الهالات الداكنة.