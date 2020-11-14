هكذا يساهم حليب جوز الهند في تعزيز نموّ الشعر

يندرج حليب جوز الهند ضمن المكوّنات المستعملة في تحضير الأطباق الآسيويّة. ولكن يمكن أن يتحوّل أيضاً إلى مستحضر عناية بالشعر بفضل خصائصه المرطّبة، المغذّية، والمعزّزة لنموّه. وهو يُستعمل منذ مئات السنين من قبل النساء في تاهيتي، ويُعتبر السرّ الكامن وراء جمال شعرهنّ. تعرّفوا على أفضل الأساليب التي تسمح بإدراجه ضمن روتين العناية الطبيعيّة بالشعر.

يتمّ الحصول على حليب جوز الهند عبر خلط لب جوز الهند بعد بشره مع الماء فيتحوّل الخليط إلى كريم غنيّ ودهني. وهو يختلف عن ماء جوز الهند الذي يكون عادةً في داخل هذه الفاكهة، وزيت جوز الهند المستخرج من عصير الفاكهة. يُستعمل حليب جوز الهند كعلاج للشعر الفاقد للحيوية والمقصّف بفضل غناه بالحديد، والزنك، والنحاس، والبوتاسيوم، والفيتامينات من فئة B3 وB6 بالإضافة إلى البروتينات والحوامض الدهنيّة الأساسيّة التي تسمح بتسريع نموّ الشعر والحد من تساقطه.

يُستعمل حليب جوز الهند بشكل مباشر لتدليك فروة الرأس، كما يُطبّق على طول الشعر قبل تسريحه جيداً لتوزيع هذا المكوّن عليه. على أن يتمّ تغليف الشعر بعد ذلك بورق النايلون وفوقه منشفة دافئة تترك على الرأس طوال الليل ويُغسل الشعر في صباح اليوم التالي. يُستعمل هذا القناع مرتين أسبوعياً كعلاج لمدة ثلاثة أشهر، يعمل على ترطيب الشعر بالعمق ويعزّز نموّه كما أنه مفيد جداً لتنعيم الشعر المجعّد وتخليص تشابكه كما يناسب الشعر الرقيق كونه لا يترك عليه أي طبقة دهنيّة تثقله.

- لكل مشكلة حل:

يؤمن حليب جوز الهند حلولاً لمختلف مشاكل الشعر:

• لترطيب الشعر الجاف: يمكن مدّه باللمعان والنعومة من خلال تحضير قناع عبر خلط 6 ملاعق كبيرة من حليب جوز الهند، و3 ملاعق كبيرة من عسل الصعتر، وملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون، وحبة من البيض. يُطبّق هذا القناع على الشعر الجاف ويُترك عليه لمدة تتراوح بين 30 و40 دقيقة، على أن يشطف الشعر بعد ذلك قبل غسله بالشامبو. يُطبّق هذا العلاج مرة أسبوعياً لترطيب الشعر بالعمق.

• لتعزيز نموّ الشعر: يكفي خلط ملعقتين كبيرتين من حليب جوز الهند، وملعقتين كبيرتين من زيت الخروع، وملعقتين كبيرتين من العسل، و4 نقاط من زيت العرعر الأساسي. يُطبّق هذا القناع على الشعر الجاف ويدلّك جيداً قبل تركه لحوالي 25 دقيقة، ثم شطفه جيداً وغسل الشعر بالشامبو.

• لفك تشابك الشعر المجعّد وتغذيته: يكفي خلط 4 ملاعق كبيرة من حليب جوز الهند، وملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند، وملعقتين كبيرتين من زيت الأرغان، و4 ملاعق كبيرة من العسل، وحبة من البيض. يُدلّك هذا القناع على الشعر الجاف ويُترك عليه لحوالى 60 دقيقة بعد تغطية الشعر بقبعة حمّام بلاستيكيّة ثم يشطف جيداً قبل غسل الشعر بالشامبو.

• للشعر الفاقد للحيوية: يمكن تحضير لوشن يُطبّق على الشعر عند الحاجة لإضفاء الحيوية عليه. يكفي وضع 250 ملليلترا من الماء في عبوة رذّاذة على أن تضاف إليها ملعقتان كبيرتان من حليب جوز الهند، وملعقة كبيرة من عسل الأكاسيا، وملعقة كبيرة من زيت الزيتون، و10 نقاط من زيت شجرة الشاي الأساسي. يُستعمل هذا الخليط عند الحاجة لرشه على الشعر ثم تسريحه ليستعيد حيويته المعهودة.

• للعناية بالشعر الدهني: لتحضير قناع يساعد على التخفيف من الإفرازات الزهميّة. يكفي خلط نصف فنجان من حليب جوز الهند، وملعقتين كبيرتين من عسل شجر الليمون، و15 نقطة من زيت الليمون الأساسي. يُدلّك هذا القناع على جذور الشعر ثم يُسرّح الشعر بالمشط لتوزيع مكوّنات القناع على طوله. وهو يترك لثلاثين دقيقة قبل شطفه جيداً بالماء وغسله بالشامبو.