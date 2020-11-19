"كلنا بيروت" هو عنوان المزاد الذي تنظّمه دار "كريستيز" لمساعدة مجتمع الفنون في لبنان بعد انفجار المرفأ الكارثي الذي تسبب بتدمير محترفات وصالات عرض فنية ومتاحف في العاصمة اللبنانية، على أن تستمر فعاليات هذا المزاد حتى يوم الثلاثاء 24 نوفمبر الجاري.

تُشارك بهذا المزاد مجموعة من الساعات والمجوهرات الفاخرة، على أن تُقدّم معظم عائداته للصندوق العربي للثقافة والفنون ويذهب قسم منها إلى الصليب الأحمر اللبناني.

ساعات في المزاد

يتضمّن المزاد مجموعة من الساعات المميّزة منها:

ساعةAudemars Piguet Royal Oak Offshore Leo Messi المحدودة الإصدار والمصنوعة من الذهب الوردي والتانتالوم. حطّمت هذه الساعة تقديراتها البالغة 18900 دولار أميركي لتصل في المزاد حتى الآن إلى سعر 23940 دولارا.

ساعة Rolex Submariner المقدّر سعرها بحوالي 15120 دولارا أميركيا.

ساعة Cartier Pasha المصنوعة من الذهب الوردي والمزوّدة بحزام جلدي بلوني الأحمر والأخضر اللذين يمثلان ألوان العلم اللبناني. يُقدّر سعر هذه الساعة بحوالي 6700 دولار ولكن لم تصل حتى الآن في المزاد سوى لسعر 2772 دولارا.

ساعة Bulgari Arije Serpenti Tubogas المصنوعة من الذهب والمرصّعة بالماس، والتي يقدّر سعرها بحوالي 18900 دولار أميركي، ولكنها لم تصل حتى الآن في المزاد سوى لسعر 8820 دولارا.

مجوهرات في المزاد

يتضمّن المزاد أيضاً مجموعة من المجوهرات النادرة والفاخرة:

أغلاها ثمناً زوج من أقراط الأذنين المصنوعة من الألمنيوم والمزيّنة بأحجار الزفير البنفسجي من دار Hemmerle الألمانية المعروفة بقطعها الفريدة المصنوعة يدوياً. يُنتظر أن يصل سعرها في نهاية المزاد إلى 31500 دولار أميركي وقد وصل حتى الآن إلى سعر 25200 دولار.

خاتم مزيّن بالأونيكس يحمل توقيع مصمم المجوهرات الفرنسي Elie Top يُقدّر أن يتراوح سعره في المزاد بين 5040 و7560 دولارا أميركيا.

3 أساور من مجموعة Piaget Possession مصنوعة من الذهب ومرصّعة بالماس والأحجار الملونة يُقدّر أن يتراوح سعرها في المزاد بين 20160 و25200 دولار أميركي.

من المجوهرات التي تحمل توقيع دار Boghossian السويسرية وتشارك في هذا المزاد أقراط ماسيّة من المنتظر أن يتراوح سعرها بين 12600 و18900 دولار وعقد ماسيّ يُنتظر أن يتراوح سعره بين 7560 و10080 دولارا أميركيا.

دار Karma El Khalil المتواجدة في نيويورك تشارك بهذا المزاد من خلال قرط ذهبيّ مستوحى من شكل الشمس ومرصّع بالماس.

المصممة اللبنانيّة المستقرة في دبي نادين قانصو تشارك في المزاد بسوار من علامتها الخاصة التي تحمل اسم "بالعربي" والتي تستعين بالخط العربي في تصميم المجوهرات. يتميّز هذا السوار الذهبي بكونه مرصّعاً بالماس والزمرّد ومزيّناً بعبارة "كلنا بيروت"، ومن المنتظر أن يتراوح سعره بين 15120 و22680 دولارا أميركيا.