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بريانكا شوبرا سفيرة مجلس الأزياء البريطاني للتغيير

بريانكا ونيك جوناس خلال حفل زفافهما في نيودلهي خلال العام 2018

بريانكا شوبرا سفيرة مجلس الأزياء البريطاني للتغيير

يشكّل تعيين بريانكا شوبرا كسفيرة لمجلس الأزياء البريطاني جزءاً من استراتيجيّته التي تشمل أيضاً "معهد الأزياء الإيجابيّة" الذي يهدف إلى مساعدة صناعة الأزياء البريطانيّة في أن تصبح أكثر مرونة ومساواة ونزاهة

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العربية.نت- رانيا لوقا

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عيّن مجلس الأزياء البريطاني النجمة والناشطة الهنديّة بريانكا شوبرا كسفيرة جديدة له من أجل التغيير الإيجابي، على أن تدعم جهوده في مجال استخدام الموضة كوسيلة إلهام وتغيير. ومن المنتظر أن تتولّى بريانكا منذ الآن وحتى نهاية 2021 لعب دور أساسي في عدد من فعاليات هذا المجلس كأسبوع لندن للموضة ومهرجان جوائز الموضة. وضمن مهامها أيضاً يندرج الترويج للممارسة الآمنة في مجال صناعة الموضة، ودعم المبادرات التجاريّة الأخلاقيّة، بالإضافة إلى التحدّث باسم التعليم في المجالات الإبداعيّة.

بريانكا في مهرجان مراكش للأفلام السينمائية في العام 2019
بريانكا في مهرجان مراكش للأفلام السينمائية في العام 2019

"تعتبر الموضة أحد مظاهر الثقافة في المجتمعات، ويمكنها أن تكون قوّة مؤثّرة في مجال تواصل الثقافات وتقريب المسافات بين الناس".. هكذا عرّفت بريانكا عن الدور الذي تلعبه الموضة في المجتمعات. وهي أعلنت أنها تتطلّع من خلال دورها الجديد هذا، للاحتفال بالتنوّع الهائل والإبداع في مجال صناعة الموضة، بالإضافة إلى العمل على تعزيز دور المصممين المبتدئين والأسماء الأيقونيّة في مجال التصميم التي أحدثت تأثيراً عميقاً على البشر والكوكب.

بريانكا بتايور من فيفيان ويستوود في العام 2018 خلال حفل زفاف الأمير هاري وميغان ماركل
بريانكا بتايور من فيفيان ويستوود في العام 2018 خلال حفل زفاف الأمير هاري وميغان ماركل

في جعبة النجمة بريانكا شوبرا أكثر من 60 فيلماً عالمياً، وهي ظهرت على غلاف مجلة "تايم" الشهيرة بعددها المئة حيث صُنفت من الأشخاص الأكثر تأثيراً في العالم. وظهرت في لائحة "أكثر النساء تأثيراً" التي أصدرتها مجلة "فوربس".

بريانكا بإطلالة من مركيزا خلال مهرجان تورنتو السينمائي للعام 2019
بريانكا بإطلالة من مركيزا خلال مهرجان تورنتو السينمائي للعام 2019

تشارك بريانكا شوبرا في العديد من المبادرات الرامية إلى حماية حقوق الأطفال وتعزيز تعليم الفتيات في مختلف أنحاء العالم. كما ترأس عدة جمعيّات خيريّة تحمل اسمها، ومنها جمعيّة بريانكا شوبرا للصحة والتعليم. وهي حصلت في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي على جائزة داني كاي الإنسانيّة على جهودها بوصفها سفيرة للنوايا الحسنة لمنظمة اليونيسف.

بريانكا بإطلالة من رالف لورين خلال حفل ميت غالا 2018
بريانكا بإطلالة من رالف لورين خلال حفل ميت غالا 2018

يشكّل تعيين بريانكا شوبرا كسفيرة لمجلس الأزياء البريطاني جزءاً من استراتيجيّته التي تشمل أيضاً "معهد الأزياء الإيجابيّة" الذي يهدف إلى مساعدة صناعة الأزياء البريطانيّة في أن تصبح أكثر مرونةً، ومساواةً، ونزاهةً. وقد أعلنت كارولين راش التي تشغل منصب الرئيسة التنفيذيّة لمجلس الأزياء البريطاني أن اختيار بريانكا شوبرا لهذا المنصب يعود إلى جهودها كناشطة اجتماعيّة تدعم قضايا حماية البيئة وحقوق النساء مما يجعل منها خياراً مثالياً لتمثيل التغيير الإيجابي.

بريانكا بإطلالة من جايسون وو خلال حفل إيمي أواردس2016
3 صور بريانكا بإطلالة من جايسون وو خلال حفل إيمي أواردس2016
3 صور
بريانكا بإطلالة من جايسون وو خلال حفل إيمي أواردس2016
بريانكا بإطلالة من جايسون وو خلال حفل إيمي أواردس2016
بتصميم من جورج حبيقة في مهرجان كان السينمائي خلال العام 2019
بتصميم من جورج حبيقة في مهرجان كان السينمائي خلال العام 2019
بإطلالة من بالمان في حفل إيمي أواردس2017
بإطلالة من بالمان في حفل إيمي أواردس2017
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