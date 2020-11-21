10 وصفات منزليّة تجعل الشعر ينمو بسرعة أكبر

يتعرّض الشعر لاعتداءات متكررة بشكل يومي منها الحرارة المرتفعة والشمس وتطبيق كريمات التلوين المتكررة عليه، وعدم استعمال مستحضرات العناية التي تناسبه، وهي عوامل تؤدي جميعها إلى تباطؤ في نموّه. لكن لحسن الحظ أن هناك حلولاً منزلية لهذه المشكلة قادرة على تعزيز نموّ الشعر وتسريع هذه الآلية الطبيعيّة. تعرفوا على 10 منها فيما يلي.

حبيبات الفلفل الأسود

ينتشر استعمال حبيبات الفلفل الأسود في الطب الهندي التقليدي، وهي معروفة بخصائصها المنشّطة لجذور الشعر والمعزّزة لنموّه. يكفي سحق هذه الحبيبات لتحويلها إلى بودرة وخلطها مع نصف فنجان من عصير الليمون للحصول على عجينة ناعمة تُطبّق على جذور الشعر، على أن يُغلّف الرأس بعد ذلك بمنشفة دافئة لمدة 30 دقيقة قبل غسله بشامبو ناعم. يُنصح باستعمال هذه الوصفة مرة أسبوعياً.

أزهار الكركدية المجففة

تتميز هذه الأزهار بقدرتها على تعزيز سماكة الشعر وحمايته من الشيب المبكر. وهي تشكّل علاجاً فعالاً للقشرة ومعززاً لنمو الشعر. يكفي خلط حفنة من أزهار الكركدية المجففة مع ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند أو زيت السمسم للحصول على عجينة تطبّق على فروة الرأس وتترك على الأقل لمدة 5 دقائق قبل شطف الشعر جيداً بالماء ثم غسله بشامبو ناعم. على أن يتمّ تكرار هذه الوصفة مرة أسبوعياً.

الثوم

يتميّز الثوم بخصائصه المنّشطة للدورة الدموية في فروة الرأس. وهو مكوّن طبيعي فعّال جداً في تعزيز نمو الشعر ومحاربة القشرة. يكفي هرس حبتين أو ثلاثة من الثوم بعد تقشيرها ثم خلطها مع 3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون. يوضع الخليط على النار ليغلي، ثمّ يُرفع ويُترك جانباً ليصبح فاتراً ويُصفّى قبل تدليك الزيت على جذور الشعر. يُترك هذا القناع على الشعر لحوالي نصف ساعة قبل شطفه جيداً وغسل الشعر بشامبو ناعم. تُستعمل هذه الوصفة كعلاج معزز لنموّ الشعر 3 مرات أسبوعياً لمدة شهر.

بودرة الأملا

الأملا شجرة تنمو في النيبال والهند وسيريلانكا، أما فاكهتها فتعرف باسم الزبيب الهندي وهي تتحوّل عند تجفيفها وسحقها إلى بودرة مفيدة جداً في مجال العناية بالشعر، يمكن الحصول عليها من المتاجر المتخصصة ببيع المنتوجات الطبيعية.

تتميّز بودرة هذه الفاكهة بقدرتها على تقوية الشعر، تعزيز نموّه، وإضفاء الإشراق على لونه بدءاً من الأسبوع الأول على الاستعمال. يكفي خلط ملعقتين صغيرتين من مسحوق الأملا مع ملعقتين صغيرتين من عصير الليمون وتحريكها جيداً للحصول على مزيج متجانس قبل تطبيقه على فروة الرأس حيث يُترك عليها ليجفّ قبل شطف الشعر جيداً بالماء الدافئ.

الشاي الأخضر

يتميّز الشاي الأخضر بغناه بمضادات الأكسدة التي تحمي الشعر من التساقط وتعزّز نموّه. يكفي تحضير إبريق من نقيع الشاي الأخضر المغلي وتركه يبرد حتى يصبح فاتراً قبل تطبيقه على فروة الرأس ثم تركه لمدة ساعة وشطفه بالماء البارد. يُنصح بتكرار هذه الخطوة مرة أسبوعياً.

الفلفل الأحمر الحار

يعمل مسحوق الفلفل الأحمر الحار على تنشيط الدورة الدمويّة في فروة الرأس وتعزيز نموّ الشعر. يكفي إضافة ملعقة صغيرة منه إلى نصف فنجان من زيت الزيتون، ووضع الخليط على النار مع التحريك المستمر حتى يصبح متجانساً. بعدها يُرفع عن النار ويُترك ليبرد على أن تدلّك به فروة الرأس وجذور الشعر لبضع دقائق ويُترك عليها لمدة 3 ساعات أو حتى طوال الليل بعد تغليف الشعر بقبعة بلاستيكية للحمّام. يُغسل الشعر بعد ذلك بشامبو ناعم، على أن يتمّ تكرار هذه الوصفة مرة أسبوعياً.

بودرة الحنّة

يعمل مسحوق الحنّة على تنعيم الشعر وتعزيز لونه، وهو يساهم أيضاً في تقويته وتسريع نموّه. يكفي خلط مقدار فنجان منه مع 4 ملاعق كبيرة من الزبادي وملعقة صغيرة من عصير الليمون. يوضع هذا الخليط ليرتاح لساعتين أو ثلاثة أو حتى لليلة كاملة قبل تطبيقه على فروة الرأس، جذور الشعر وأطرافه. يُترك هذا القناع على الشعر حتى يجفّ نهائياً قبل شطفه جيداً بالماء وغسله بشامبو ناعم. يُنصح بتكرار تطبيق هذه الوصفة مرة كل ثلاثة أسابيع.

الموز

تتميّز ثمار الموز بغناها بالبوتاسيوم والفيتامينات من فئة A، وE، وC مما يفسّر مساهمتها في تعزيز نمو الشعر، وخاصةً الأنواع الخشنة منه.

يكفي هرس حبة ناضجة من الموز حتى تتحوّل إلى عجينة ليّنة تُستعمل لتدليك فروة الرأس والشعر، على أن يتمّ تغليف الشعر بعد ذلك بقبعة حمام بلاستيكية لمدة 45 دقيقة قبل غسله بشامبو ناعم. يمكن تكرار استعمال هذه الوصفة مرة أسبوعياً.

عصير البطاطا

يتميّز عصير البطاطا باحتوائه على نسبة مرتفعة من الكالسيوم والحديد والبوتاسيوم والبروتينات مما يجعل منه مثالياً لتعزيز نموّ الشعر. يكفي عصر حبّات البطاطا لاستخراج عصيرها ثم تطبيق هذا العصير على الشعر وفروة الرأس لمدة 15 دقيقة قبل شطفهما جيداً بالماء. يُنصح بتكرار هذه الخطوة مرة أو مرتين أسبوعياً.

حبيبات الحلبة

تُشكّل حبيبات الحلبة أكثر العلاجات الطبيعية استعمالاً في مجال تعزيز نموّ الشعر، وهي تحمي اللون الطبيعي للشعر وتساهم في إكسابه لمعاناً لافتاً. يكفي نقع حبيبات الحلبة في الماء لحوالي 4 أو 5 ساعات، ثم دقّها بعد إضافة القليل من الماء إليها لتتحوّل إلى عجينة. على أن تخلط بعد ذلك مع ملعقتين صغيرتين من حليب جوز الهند. يُطبّق هذا الخليط على الشعر ويُترك لمدة 30 دقيقة. يُغسل الشعر بعد ذلك بشامبو ناعم على أن يتم تكرار هذه الوصفة مرة أسبوعياً.