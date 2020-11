تنظّم دار "سوذبي" للمزادات العالميّة مزاداً يحمل اسم "إلى بيروت مع خالص الحب" To Beirut With Love، يتضمن مجوهرات وأزياء فاخرة ارتدت بعضها أشهر النجمات في مناسبات عالميّة، ويعود ريعه إلى جمعيات تساهم بإعادة إعمار ما تهدم في بيروت بفعل انفجار المرفأ الكارثي.

من المنتظر أن يُفتتح هذا المزاد في السابع من شهر ديسمبر المقبل ويستمر حتى 15 منه. وهو يأتي وليد تعاون بين Sotheby’s ومنظمتي Art For Beirut وCreatives For Lebanon التي يُشرف عليها مغتربون لبانيون، ويهدف لمساعدة المتضررين من انفجار مرفأ بيروت. أما ريعه فسيعود إلى 5 جمعيات خيرية لبنانية منها "بيت البركة" و"بيتنا بيتك" و"نساند" التي تُعنى بتوفير مساكن للأسر التي فقدت منازلها، بالإضافة إلى تأهيل أماكن سكنية ومحلات تجارية. هذا بالإضافة إلى جمعية "الفنار" التي تدعم المشاريع الاجتماعية والتجارية الصغيرة، وجمعية House Of Christmas التي تكرس جهودها لحماية التراث اللبناني والحفاظ عليه.

قطع فريدة ونادرة

من القطع المميّزة التي سوف يتضمّنها هذا المزاد نذكر:

ثوب يحمل توقيع المصمم إيلي صعب ظهرت به النجمة إيما ستون في حفل توزيع جوائز الأوسكار خلال العام 2015. ومن المقدّر أن يتراوح سعره في المزاد بين 26500 و39800 دولار أميركي.

بدلة سوداء مستوحاة من رداء المتادور الإسباني تحمل توقيع المصمم نيكولا جبران. وقد ظهرت بها النجمة مادونا في إحدى حفلاتها خلال العام 2015.

ثوب من الحرير الفاخر صممته النجمة المصرية شريهان لترتديه في "فوازير ألف ليلة وليلة" الرمضانية خلال العام 1987. يُقدّر أن يتراوح ثمنه بين 24000 و33000 دولار أميركي.

ثوب سهرة باللون الأزرق الفاتح يعود إلى النجمة اللبنانية ماجدة الرومي ويحمل توقيع المصمم جورج حبيقة. وقد ارتدته خلال إحدى حفلاتها، ومن المنتظر أن يتراوح سعره بين 10650 و13300 دولار أميركي.

سترة تعود إلى النجم البريطاني، ميك جاغر، ارتداها خلال جولته الغنائية الأوروبية في العام 2017.

سوار عريض من الذهب مرصع بالماس والأحجار الكريمة الملوّنة يحمل توقيع فيكتوار دي كاستيلان لدار Dior. ومن المنتظر أن يتراوح سعره بين 40000 و66500 دولار أميركي.

سوار من الذهب الأصفر من مجوهرات Damien Herst’s تمّ تصميمه في العام 2013، ويتوقع أن يتراوح سعره بين 10600 و16000 دولار أميركي.

ثوب من الحرير والشيفون بلوني الوردي والأحمر يحمل توقيع دار Ralph&Russo البريطانية.

أقراط للأذنين تحمل توقيع مصممة المجوهرات نوفر فارس، مصنوعة من الذهب ومرصّعة بالماس وبأحجار اللابيس لازولي، الفيروز، الأكوامارين، البيريل الأخضر، والزفير الأزرق.